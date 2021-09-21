İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina ziyaretinin ikinci bölümünde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Başbakanın daveti üzerine gerçekleşen buluşmada Türkiye ve İstanbul hakkında sohbet gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Maksimos Sarayı’nda Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İadeyi ziyaret için Atina'dayız. Büyükelçimiz Burak Özügergin'in ardından Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile buluştuk. İki şehir arasındaki sıcak iş birliğini güçlendireceğiz. Bunu, iki dost başkan olarak başarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Bizi birbirimize bağlayan derin kültürel bağlarımız var"

İstanbul ve Atina’yı, “Coğrafyanın ve tarihin sıkı sıkıya birbirine zimmetlediği iki dünya şehri” olarak tanımlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu bilinçle; arada köprüler kurmak, kültürel ve ekonomik etkileşimimizi kazan-kazan prensibiyle geliştirmek, iki belediye başkanı olarak, dostum Kostas’a ve bana düşüyor. Düzensiz göç, küresel ısınma ve kentsel dönüşüm gibi birçok ortak sorunumuz var. Karşılıklı diyalogla tecrübe paylaşmak ve yeri geldiğinde, kalıcı ve ortak çözümlere kafa yormak istiyoruz. Bu adımları atmaya kararlıyız. Ayrıca bizi birbirimize bağlayan derin kültürel bağlarımız var. Örneğin; 2 Eylül’de büyük müzik insanı Mikis Theodorakis’in vefatı, burada olduğu kadar tüm Türkiye’de de büyük üzüntüyle karşılandı. Çünkü Türkiye’de de o büyük duayenin müziğiyle heyecanlanan milyonlar var."

İmamoğlu, Atina programı kapsamında Bakoyannis ile birlikte ilk olarak Akropolis'i ziyaret edecek. Daha sonra iki belediye başkanı Herod Atticus Odeon Tiyatrosu'nda İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin yer aldığı tek kişilik 'Maria Callas-Aşk Mektupları' isimli oyunu izleyecek.