Yılın ilk toplu iftarını Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı inşaatı çalışanlarıyla yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ramazan ayında, normalde ben 11 yıldır hem siyasi dönemimde hem de belediye başkanlığım dönemimde, evlerde iftar açıyordum. Bu sene de kısmet oldu, 11 yıl sonra sadece evimde iftar açıyorum. Evlere gidemiyorum. Bugün de ilk defa, evimin dışında iftar açmış olacağım siz emekçi dostlarımızla. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah bu çalışmanın, bu emeğin karşılığını hep beraber alırız. Bugün nasıl sıhhatli konuşuyorsak, son gününde de sıhhatli bir şekilde ‘Hayırlı olsun’ der, İstanbulluların hep birlikte hizmetine sunarız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yılın ilk toplu iftarını metro inşaatı çalışanlarıyla yaptı. İftar programı, sosyal mesafe korunarak ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro İnşaatı Merkez Şantiyesi’nde metro çalışanları ve işçileri ile bir araya gelen İmamoğlu’na, iftar programında İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, Raylı Sistem Projeler Müdürü Serap Timur ve Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürü Fahrettin Öner eşlik etti. Merkez şantiye alanında, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen iftar öncesinde kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hepimize ders olacak nitelikte bir dönemi yaşıyoruz"

“Allah kabul etsin. Değişik bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Daha doğrusu, dünya, değişik bir dönem yaşıyor. Gerçekten hepimize ders olacak nitelikte bir dönemi geçiriyoruz. Büyük dersler çıkartmamız lazım. Hem ülkemizde hem şehrimizde, tüm dünyada insanlar hayatlarını kaybediyor. Dolayısıyla, kurallara sonsuz uyacak ve çok dikkat edecek bir dönemdeyiz aynı zamanda. Ramazan ayında, normalde ben 11 yıldır hem siyasi dönemimde hem de belediye başkanlığım dönemimde, evlerde iftar açıyordum. Bu sene de kısmet oldu, 11 yıl sonra sadece evimde iftar açıyorum. Evlere gidemiyorum. Bugün de ilk defa, evimin dışında iftar açmış olacağım siz emekçi dostlarımızla, değerli firmamızın sahipleri ve işletmeyi yöneten arkadaşlarla beraber. Çok mutluyum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah bu çalışmanın, bu emeğin karşılığını hep beraber alırız. Bugün nasıl sıhhatli konuşuyorsak, son gününde de sıhhatli bir şekilde ‘Hayırlı olsun’ der, İstanbulluların hep birlikte hizmetine sunarız. İnşallah Ramazan ve önümüzdeki Bayram, gerçekten bir bayram gibi bizi karşılar. Biran önce bu virüs sıkıntısını, dünya olarak, hep birlikte aşarız umudumu belirtmiş olayım. Tekrar Allah kabul etsin. Afiyet olsun.”

Metro inşaatı çalışanları, iftar sonrasında, sosyal mesafe kurallarına uyarak İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.