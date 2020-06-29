İmamoğlu, "Vefalı bir kent olduğumuzu göstereceğiz" diyerek, Orhan Veli Kanık'ın mezarı için tasarım yarışması başlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Edebiyatı’na “Garip” akımını getiren isimlerden biri olan Orhan Veli Kanık’ın, 2016 yılında orijinal halinden koparılıp Beykoz Belediyesi’nce restore edilen mezarının, açılacak bir tasarım yarışmasıyla yenileneceğini duyurdu. İmamoğlu, “İnşallah güzel sonuçlarla, güzel tasarımlarla nasıl vefalı bir kent olduğunu hissettiren alanları, bu şekilde İstanbulluya kazandırmış olacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, yapımına 07 Haziran 2017’de başlanan F4 Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının sahil şantiyesinde incelemelerde bulundu. İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin’den çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, buradaki incelemelerinin ardından İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile birlikte, kentle bütünleşmiş sembol isimlere ev sahipliği yapan tarihi Aşiyan Mezarlığı’na geçti. İmamoğlu, sırasıyla Türk Edebiyatı’nın çınar isimleri; Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık ve Turgut Uyar’ın mezarlarını ziyaret etti. İmamoğlu ve Polat; Beyatlı, Kanık ve Uyar’ın mezarları önünde dua okudu.

İmamoğlu, mezarlık ziyaretinde en uzun süreyi, 36 yıllık kısa yaşamına unutulmaz şiirler sığdıran Orhan Veli’nin kabrine ayırdı. Polat, İmamoğlu’na, Orhan Veli’nin Mayıs 2016’da yenilenen mezar taşıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Eskiden amorf bir taş blok vardı; Orhan Veli’nin de kimliğine çok uygun, karakterine, şiirine, sivilliğine çok uygun mezarlık. Sonra Beykoz Belediyesi burayı tadilata alıyor. Tasarımı da Abidin Dino’nun. Yaptırmak isteyenler de Sabahatin Eyüboğlu’nun girişiminde bir ortam var. Çok önemli hattatların da içinde olduğu, kimliğine de sahip çıkan bir sanat ortamı ürünü. Bu, tasarımı biraz anlamamaktan, biraz kimliğini anlamamaktan dönüşmüş bir alan. Umarım aileyle görüşüp, bir çözüm buluruz sizler de uygun görürseniz ve restore ederiz.”

İmamoğlu: Vefalı bir kent olduğumuzu göstereceğiz

Konuyla bizzat ilgilendiğini belirten İmamoğlu da duygularını, şu sözlerle dile getirdi.

“Arkadaşlarım İstanbul’un özel insanlarının; şairi, yazarı, tarihçisi kim olursa, onların ebedi istirahatgahlarında, böyle bir mezarlık alanında hem onun kimliğine uygun hem de mezarlığa dönük mesajı olan bir çalışma yürütüyorlar ve bir yarışma zemini oluşturdular. Çok mutluyum. Çünkü, bazen alınan bazı kararlar anlam ifade etmeyen bir biçime döndürebiliyor. Örneğin burada yok sayılan, kıymetli Abidin Dino’nun bir eseriymiş. O dönem Orhan Veli’nin sanatçı dostlarının girişimi ile yapılan bir çalışma. Bu ve buna benzer mezarlıkların bütün maneviyatlarına uygun şekilde tasarlanması bizim bir borcumuz. İnşallah güzel sonuçlarla, güzel tasarımlarla nasıl vefalı bir kent olduğunu hissettiren alanları bu şekilde İstanbulluya kazandırmış olacağız.”