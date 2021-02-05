İmamoğlu ve Soyer'den laiklik mesajı: Atatürk'ün dediği gibi 'fikri hür, vicdanı hür' nesillerin teminatıdır; ebediyen koruyacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, laiklik ilkesinin 5 Şubat 1937'de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na değiştirilmemek üzere girişinin yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. İmamoğlu, "Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız" derken Soyer de "Sonuna kadar koruyacağız" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kişisel Twitter hesabında laiklikle ilgili bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu, “Laiklik; din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak hem devleti hem de inanç dünyasını korur. Türkiye Cumhuriyeti, 5 Şubat 1937’de laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda kalıcı bir şekilde yerini aldı. Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız" ifadesini kullandı.