İmamoğlu ve Seddar Yavuz'un arasındaki 'VIP' davası ertelendi; avukat ile hâkim arasında tartışma yaşandı

Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. 1 Aralık 2020 tarihinde 4. Asliye Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada ise mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi talep ederek, duruşmayı 28 Ocak 2021 tarihine ertelemişti.

Ordu 4. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada İmamoğlu’nun avukatı Sercan Polat, olay günü kaydedilen görüntülerin taraflarına verilmesini talep etti. Bunun üzerine hâkim, görüntülerin duruşma sonrasında talep üzerine kendisine verilebileceğini söyledi.

Avukat Polat, il dışından geldiğini ifade ederek, hâkime üslubunun yanlış olduğunu söyledi. Polat, hiçbir avukata yapılmayan tavrın kendisine yapıldığını ifade ederek, "Ben neden strese sebep oluyorum?" ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine hakim ise stresli olmadığını söyleyerek, "İmalı konuşmayı bırakın, ben sakinim" diye cevap verdi.

Kısa süreli yaşanan münakaşanın ardından avukat beyanlarda bulundu. Tanık sıfatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in dinlenmesi kararlaştırılarak, duruşma 2 Mart tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Haziran 2019’da Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik yaşanmıştı. İmamoğlu ile beraberindekiler, valinin talimatı ile VIP’ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıkmıştı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun’un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

(İHA)