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İmamoğlu ve Seddar Yavuz'un arasındaki 'VIP' davası ertelendi; avukat ile hâkim arasında tartışma yaşandı

28 Ocak 2021 14:55

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın beşinci duruşması görüldü. İmamoğlu’nun avukatı ve hâkim arasında bir gerginliğin de yaşandığı dava 2 Mart’a ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan ‘VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliği'nce İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

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