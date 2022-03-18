İmamoğlu uyardı: Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak." dedi.

İmamoğlu, yoğun kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklama yaptı. Yarın gün boyunca yoğun kar yağışının görüleceğini söyleyen İmamoğlu, metro seferlerinin uzatıldığını söyledi.

İmamoğlu ayrıca ''Kar yağışını bu sene için uğurlamış olacağız'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Metro seferleri gece 2'ye kadar sürecek"

''Şu saat itibari ile en etkili yağışın yarın kar yağışı ile karşılayacağız. Yarın gün boyu etkili bir kar yağışı söz konusu. Özellikle yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini öneriyoruz.

Araçla çıkılmaması, mümkün olduğu kadar toplu ulaşım kullanılması gerekiyor. Şu an trafik yoğunluğu yüzde 54. Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha etkili olacak.

Metro seferleri gece 2'ye kadar sürecek. İhtiyaç hallerinde İETT ek sefer koyacak.''