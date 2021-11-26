İmamoğlu: Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük atık yakma ve enerji tesisini İstanbul’a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan İİB Başkanı İmamoğlu, “Planımıza yeşil çözüm vizyonuna katkıda bulunacak bir yol haritası belirlemiştik. Bugün aslında hemen açıkladıktan sonra açtığımız üçüncü tesisimiz bu. Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük atık yakma ve enerji tesisini İstanbul’a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

İyi Parti lideri Akşener, İBB Bakanı İmamoğlu'nun 2017'de Kadir Topbaş tarafından temeli atılan söz konusu proje için teşekkür etmesini hatırlatarak, "Bu ne biliyor musunuz? Bu hizmetin devamlılığa bir örnek. Siz konuşurken İBB seçimleri aklıma geldi. Halbuki iddia edilen siz bunları tekme ile yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine doğru işlerin devamı için herhangi bir psikolojik problem hissetmeden, hakkı teslim ederek, hem yüklenicilere hem Kadir Topbaş'a teşekkür edilerek yol yürünebiliyormuş. Bu çok önemli bir örnek" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da ekonomideki krizi hatırlatarak seçim hatırlatması yaptı. "Az kaldı Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine geçecek. Hiç kimse endişe duymasın, en geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Bu memlekete huzuru, güzelliği getirmeye kararlıyız" dedi. İmamoğlu'nun açılışını yaptığı tesisi örnek gösteren Kılıçdaroğlu, "Biz İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de, Aydın'da çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün Türkiye'yi yönettiğimizde bütün dünya gıpta ile bakacaktır bize. Bütün kaynaklarımızı halkımız için seferber edeceğiz. Hizmeti yapan yatırımı bitiren temeli atanlara şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Umuyorum ki bu tesis bir örnek olur

Açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Planımıza yeşil çözüm vizyonuna katkıda bulunacak bir yol haritası belirlemiştik. Bugün aslında hemen açıkladıktan sonra açtığımız üçüncü tesisimiz bu. Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük atık yakma ve enerji tesisini İstanbul’a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Burası bilim insanlarımıza şehirlerin yöneticilerine dünyanın bütün etkin kurumlarına açık olacak, İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki kampüsündeki bu platformumuz. Atık yakma ve enerji üretim tesisimiz İstanbul'da oluşan evsel atıkların yüzde 15'ini yakma yöntemiyle bertaraf edecek ve ürettiği 85 MW elektrik enerjisiyle yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Tesis 2017'de başlatılmış, 2019 seçimleri itibariyle yüzde 20 fiziki gerçekleşmesi sağlanmış idi. 2 yılda yüzde 20'den sonra aldığımız bu tesisi kararlılıkla, sözleşme süresine de yetişmesi için olağanüstü bir çabayla finansal açığını da kapatarak, bununla ilgili de uluslararası anlaşmalar yaparak ve özellikle buy işi yapan yüklenici firmaların özel gayretiyle çok değerli bir projenin sonucuna ermenin gururunu yaşıyoruz bugün. Tesisimizin günlük 3 bin tok, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi sayesinde düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmış olacak.

"Emisyon değerlerimiz AB limitlerinin altında olacak. Ayrıca fosil yakıt kullanımının azalması sayesinde ortalama 700 bin aracın bir yıllık emisyonuna denk gelen 1 milyon 380 bin sera gazı emisyonunun önüne geçmiş olacak bu tesisin varlığı. İSTAÇ bu tesisin de eklenmesiyle 1,5 ton daha karbon kredisi elde edecek. İklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetimi ve fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu konunun özellikle dünyada en çok çocuklar ve gençler tarafından sahiplenilmesi de bizim için kıymetli bir dayanak. Umuyorum ki bu tesis bir örnek olur.

"İstanbul ve Türkiye önümüzdeki ekonomik süreçte elbette çok zorlanacak ama biz buna rağmen bütün gayretimizi ülkemizin bir an bile bir işi kaybetmemesi uğruna bütün yatırımlarımızı en üst seviyede yapacak koruyacak ekonomik tedbirleri almak konusunda yoğun bir çalışma içinde olacağız. Bu zor günleri hep birlikte omuz omuza atlatacağımıza inanıyorum. Bu ülkenin çok liyakatli, çok doğru işler yapmaya hazır insanları olduğu bilincindeyiz."

Akşener: Millet İttifakı inşallah daha da genişler

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan İyi Parti lideri Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, "Çok güzel bir tesisin açılışına şahitlik etmek için buradayız. Bu tesisin üç çıktığı olduğunu düşündüm. Birincisi; 2017'de temelinin atıldığını ve rahmetli Kadir Topbaş'tan başlayarak değil geçen herkese teşekkür ettiniz. Biz de ediyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Bu hizmetin devamlılığa bir örnek. Siz konuşurken İBB seçimleri aklıma geldi. Halbuki iddia edilen siz bunları tekme ile yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine doğru işlerin devamı için herhangi bir psikolojik problem hissetmeden, hakkı teslim ederek, hem yüklenicilere hem Kadir Topbaş'a teşekkür edilerek yol yürünebiliyormuş. Bu çok önemli bir örnek" diyerek sözlerine başladı.

Akşener, açıklamalarının devamında da şunları kaydetti:

"İki siyasi partinin genel başkanı olarak buradayız. 24 Haziran'a göre 4 siyasi partinin 2 genel başkan olarak buradayız. İnşallah daha da genişler. Millet İttifakı ve cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benzer iddialar benzer iftiralar, benzer karalamalarla karşı karşıya kalacağız. Benden başlandı zaten hayırlısıyla teneşire yatırıldım. Halbuki bunun bir bayrak yarışı olduğu, taş üzerine taş koyana herkesin hiç kendinde kötü bir his hissetmeden teşekkür etmesi gerektiğini ve rekabetin de ben daha iyi hizmet ederim ve çözümler üzerinden olması gerektiğini sizler üzerinden anlatacağız. Ama ne söz söylerseniz söyleyin şu tesisi yüzde 20 ile alıp tamamlayıp açılışını yapmak bütün sözlerden etkili.

"İkinci çıktısı yeşil çözüm dediğiniz kararlılık.

"Üçüncü çıktısı da dinimizin en büyük özelliği az tüketmek üzerinedir. Dinimiz der ki çok yeme kalbin kararın. Bu bir itiyat. İstanbul'un Türk evlerine bakarsanız ki ben öyle bir tarihi eser evde oturuyorum. Lego gibi evler bunlar yani yeteri kadar. Bizim medeniyetimizin bugün bu yeşil ve iklim meselesinin en ateşli hassasiyet gösterenlerin ortaya koyduğu cümle şudur yeteri kadar tüketmek. Anahtar kelime yeteri kadar. Bizim hem dini hem tarihimin bize sunduğu medeniyetimizin özelliği yeteri kadardır."

Kılıçdaroğlu: Biraz acı ama ifade etmek zorundayım, bugün beton ormanına dönen bir İstanbul var

Akşener'in ardından kürsüye CHP lideri Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu sözlerine, "İstanbul kadim bir kent, İstanbulluya hizmet etmek de ayrıcalıklı bir olay" diyerek başladı.

CHP lideri sözlerinin devamında özetle şunları kaydetti:

"Bu kentte yaşarken doğanın tahrip edilmesini istemez insanlar. İstanbul'da yaşadım Göztepe'de. Çok yeşil alan vardı hafta sonları top oynardık. Biraz acı ama ifade etmek zorundayım, bugün beton ormanına dönen bir İstanbul var.

"Yatırım yapılsın, yollar köprüler hastaneler yapılsın ama bu yatırımlar benim ödediğim vergilerle yapılmalı. Benim torunlarım borçlandırılarak değil. Benim torunlarım borçlandırılıyorsa ben bu vergiyi neden şimdi ödüyorum? Yatırım yapsınlar gayet güzel teşekkür ederiz ama kaça yapıyorsunuz bu yatırımları? Efendim ticari sır biz bilmiyoruz. Niye? Benim parasını ödediğim bir yatırımın maliyetini ben neden bilmeyeyim? Devletin şeffaf olması lazım. Bunlar da yok o nedenle belediye başkanlarımızın ana hedefi yaptıkları harcamanın her kuruşun hesabını millete vermek. O nedenle bu yatırım ve sizin gösterdiğiniz çabayı önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim.

"Önümüzde zor bir süreç var. Ekonomideki ciddi bozulma artı belediyelerin yapacakları yatırımlar üzerinde negatif etkisinin olacağı yönünde ifadeleri oldu .Daha ötesi bu kışı vatandaş nasıl geçirecek? Hepimizin üzerinde durması gereken konulardan biri budur. Bu kışı asgari ücretle geçinen bir kişi nasıl geçirecek? Ülkeyi yönetenlere bir teklifte bulundum, bir kara-kış fon oluşturun. Şunu ifade edeyim sayın genel başkanım, belediye başkanlarımız var olan hükûmetin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar. kara-kış fonu dolayısıyla 3-16 Kasım tarihleri arasında 35 bin 407 aileye 3 milyon 180 bin 460 liralık nakdi yardım yaptılar. 215 bin 124 aileye 4 milyon 566 bin 916 liralık gıda yardımı yaptılar.

"Belediye başkanlarımız kendi beldelerinde eğer bir çocuğun yatağa aç girdiğini görür veya duyarlarsa, Türkiye genelinde yardım için koşmak bizim görevimizdir. Hiçbir çocuğun, hiçbir evladımızın yatağa aç girmesini istemeyiz. Hiçbir anneni çocuğunu yatağa aç yatırmasını istemeyiz. Onun vebalini birileri çeker ama biz o vebalin tanığı olmak istemeyiz. Her birimize düşen görevdir bu. İktidar sahipleri emin olun bunun farkında değil. İki dünya oluştu bir sarayın dünyası bir de saray dışında bir dünya. Arada 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Az kaldı Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine geçecek. Hiç kimse endişe duymasın, en geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Bu memlekete huzuru, güzelliği getirmeye kararlıyız. Biz İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de, Aydın'da çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün Türkiye'yi yönettiğimizde bütün dünya gıpta ile bakacaktır bize. Bütün kaynaklarımızı halkımız için seferber edeceğiz. Hizmeti yapan yatırımı bitiren temeli atanlara şükran borçluyuz. Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet diliyor bu hizmeti bitiren belediye başkanımıza da yürekten teşekkür ediyoruz."