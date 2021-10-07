İmamoğlu, TÜBİTAK ile geliştirilen robotu duyurdu: Dünya'da tekti, şimdi değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ, deprem riskine karşı doğal gaz hatlarının korunmasını sağlayacak, dünyanın ikinci boru hattı denetleme robotunu devreye alıyor. TÜBİTAK iş birliğiyle ve yerli imkanlarla geliştirilen ‘Robot Göz’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "Dünya'da tekti, şimdi değil" ifadesiyle duyuruldu.

İBB iştiraklerinden İGDAŞ, güvenilir doğal gaz akışını sağlamak için yeni teknoloji girişimlerini tanıttı. Robotla boru hattı denetleme uygulamasının milyonlarca dolar tasarrufa yol açması bekleniyor.

"Dünya'da tekti, şimdi değil"

Gaz hatlarında boru içinde ilerleyerek inceleme yapan robota sadece ABD’nin sahip olması ve robotu satmadan kiralamaya yoluyla kullandırtması İBB’yi yeni arayışa yöneltti. TÜBİTAK ile birlikte robotun geliştirilmesi sayesinde bu teknolojiye sahip olan ikinci ülke Türkiye oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından "Dünya'da tekti, şimdi değil" diyerek 'Robot Göz'ü duyurdu. İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Dünyada tekti, şimdi değil. İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık. Bu akıllı robotlar şehrin altında dolaşıp denetim yapacaklar. İştirak şirketimiz İGDAŞ'a, TÜBİTAK'a ve çalışmada emeği geçen bütün mühendislere teşekkürler.”