İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.

İmamoğlu, "Trabzonspor’umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon’a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.

İmamoğlu, taraftarları kutlama sırasında silah kullanmamaları için uyararak, "Sporun, centilmenliğin, kardeşliğin ve vatanseverliğin simgesi canları rahmetle anıyorum. Gelin sevgiyi ülkemizde sporun birleştirici gücü ile hep birlikte büyütelim. Mutluluğa kurşun sıkma." ifadelerini kullandı.