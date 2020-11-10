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İmamoğlu, telif nedeniyle 10 Kasım videosunu sanatçının adıyla yeniden paylaştı

10 Kasım 2020 21:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde paylaştığı video, telif hakkı sahibinden gelen bildirim nedeniyle devre dışı bırakıldı.

İBB Başkanı videoyu tekrar paylaştı ve sanatçının adını ekledi.

İmamoğlu Twitter’daki ilk paylaşımında "Mustafa Kemal Atatürk onurlu bir geçmiş, aydınlık bir gelecektir. Saygı, sevgi ve minnetle" demişti.


İkinci paylaşımına, “Saygı, sevgi ve minnetle...” notunu düşen İmamoğlu, sanatçı Anna Zhilyaeva’ya ait olan ve VR tekniğiyle hazırlanan videoyu yeniden paylaştı:

 

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