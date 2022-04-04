İmamoğlu: Tek başına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor; bütün branşları güçlendirmemiz lazım

Türk sporcular, Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Madalyaların 5'i, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcularından geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal, ikinci olan Yunus Emre Başar ve üçüncüler Ahmet Uyar, Burhan Akbudak ile Osman Göçen'i Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.

"Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum"

Şampiyonadaki müsabakaları takip etmeye çalıştığını belirten İmamoğlu, “En fazla madalyanın kazanılması da değerliydi. Hem sporcularımızı hem kıymetli hocalarımızı hem başkanımızı tebrik ediyoruz” dedi.

İstanbul'un 2036 Olimpiyatları'na talip olduğunu iletmek üzere Lozan'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile görüştüklerini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu şehrin olimpiyat kazanması için, önce bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım"

"Bu şehrin olimpiyat kazanması için, önce bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım. Tek başına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz lazım.

Ama güreşte de İBB olarak iyi bir altyapı olduğunu, daha da güçlendirerek bütün Türkiye’yi ispat etmemiz gerekir. Zaten güzel bir geçmişi var, ama onu daha da ileriye taşımak, daha da güçlü hale getirmek lazım diye düşünüyorum. Tabii güreş gururumuz, bizim en büyük lokomotifimiz. Zaten ata spor olmasına dönük yakışanı yapıyoruz diye de düşünüyorum."