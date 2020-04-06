İBB Başkanı İmamoğlu: Sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkarmaya karar verdik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana 100 bini aşan sayıda insanın belediyeye yardım talebinde bulunduğunu söyledi. "Demek ki bu önümüzdeki günlerde daha da artacak" diyen İmamoğlu bu bağlamda 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçesini 775 milyon liraya çıkartma kararı aldıklarını açıkladı.

"Daha da üst seviyelerde bir bütçeye ihtiyacı karşılama adına da bir olağanüstü meclis hazırlığımız var. Ki yasada yüzde 3'ü aşamadığı için sosyal yardım bütçesi, meclis üyelerimizden yetki talep edeceğiz" diyen İmamoğlu, "500 bin gıda kolisinin hazırlığını bitirdik. Önümüzdeki günlerde dağıtımına başlayacağız" ifadesini kullandı.

Öte yandan İmamoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan zorluklar yaşayan, ihtiyaç sahibi yaklaşık 9 bin 500 aileye, yardım göndermeye bugün itibariyle başladıklarını duyurdu. İmamoğlu, Hafta sonu ikinci kez ‘Pandemi Kuruluna’ davet edildiğini belirten İmamoğlu, “Bu tür krizlerden çıkışın tek anahtarı vardır; uzlaşabilmek. Bu manada, bir araya gelmenin öneminin tekrar altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.

“500 bin kolinin dağıtımına başlıyoruz"

İş kaybı yaşayan birçok vatandaşımızın gelir kaybı nedeniyle başvurduğu kurumlardan birinin de İBB olduğunu vurgulayan İmamoğlu,“Belediyemiz olarak, 230 bin ailemize, bütün hassasiyetleri koruyarak zaten sosyal yardım yapıyoruz. Her gün 100 bin çocuğumuza süt dağıtıyoruz. Ama pandemi süreci başladığından beri, 100 bini aşan sayıda insanımız İBB’ye başvuru yapıyor ve yardım talep ediyor. Demek ki bu, önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bu manada, 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi, 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık. Daha da üst seviyede bütçeye olacak ihtiyacı karşılama adın da bir‘olağanüstü meclis’hazırlığımız var. Meclis üyelerimizden yetki talep edeceğiz. Yardım talep eden yaklaşık 9 bin 500 aileye, yardım göndermeye bugün itibariyle başlıyoruz. Aynı zamanda, 500 bin gıda kolisinin hazırlığını bitirdik ve önümüzdeki günlerde dağıtımına başlayacağız”diye konuştu.

"Maske şart"

Yaşanan seferberlik sürecine en büyük katkının, evde kalarak verileceğini vurgulayan İmamoğlu,“Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından sonra da 20 yaş altı ile ilgili de bir karar verildi. Ama buna rağmen, İstanbul’da, toplumun yüzde 64’ünün, sokağa çıkmayla ilgili bir sorunu yok. Maske konusu çok değerli. Cumhurbaşkanlığının, pazar yerleri ve kalabalık ortamlarda maske takılması kararının ardından biz de İstanbul’da, vatandaşlarımızın sağlığı açısından, 2 günde 100 binin üzerinde maskeyi, yurttaşımıza dağıttık. Bugün de yine 100 bine yakın maskeyi, insanlara dağıtmak adına belli duraklarda hazır tutacağız. İBB olarak, personelimizin ihtiyaç duyduğu sayı stokunun dışındaki tüm maske stokumuzu da halka dağıtıyoruz. Bu noktada bir duyuruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bence değerli bir duyuru. Bu konuda Sağlık Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Onun öncülüğünde, PTT vasıtasıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maske dağıtılacak, kararı söz konusu. Hatta bununla ilgili, maske.epttavm.com adresinden talepte bulunuyor bütün vatandaşlarımız ve ücretsiz maske sizlere gönderiliyor. Bu noktada, toplumsal sağlığımız adına maskenin öneminin farkında olalım ve devletimizin bu hizmetini talep etmekten geri durmayalım. Gerçekten maske, şu anda bir şart mutlak korunmak adına; birbirimizi korumak adına. Buna uymanızı, bütün vatandaşlarımıza duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

“Kurulda sendika temsilcileri de olmalı"

“Bütün bu yaşamsal konular, zorluklar, tedbirler devam ederken bir başka olayı hafta sonu yaşadık”diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İkinci kere davet edildiğimiz Pandemi Kurulu toplandı Valimizin başkanlığında. Değerli bir toplantı oldu. 40’a yakın katılımcı vardı. İstanbul’un bütün mülki amirleri, yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri vardı. Daha genişletilmeli. Örneğin; sendika temsilcilerinin de olması, çalışan dünyasının temsilcilerinin de olmasını Valimize önereceğim. Bu, şeffaflık adına da değerli. Bütün kurumların, özellikle sağlık çalışanlarının, yöneticilerinin orada yaşadıklarını ve bir takım yaşamsal taleplerini dile getirmesi, hep beraber bunu duyuyor olmamız, bütünlükçü bir şekilde karar verme becerisini ortaya koymanın birinci aşamasını yerine getiriyor olmamız çok değerli. Bu tür krizlerden çıkışın tek anahtarı vardır; uzlaşabilmek. Bu manada, bir araya gelmenin öneminin tekrar altını çiziyorum.”

“Sokağa çıkma yasağı önerimi yineledim"

“Pandemi Kurulu’nun daha sıklıkla toplanması konusunda da Sayın Valimize talebimizi ilettik. Bunun daha sıklıkla olması gerekmektedir. Alt gruplar, alt kurullar şeklinde toplanması gerekmektedir şeklindeki önerilerimizi de ilettik, ki elektronik ortamda toplantımızı yaptık. Ben, o gün, yüzde 64’ün hala serbest olmasından mütevellit, sokağa çıkma yasağını, tekrar altını çizerek dile getirdim. Çünkü, pandeminin çıkış noktası olan bu süreçlerinde alınacak tedbirler hem salgının yayılmasını engelleyecek hem de zamanı uzatacak; aynı zamanda sağlıkçılarımızın hizmet koşullarını daha da olgun hale getirecektir.”

“Tedbir almak devletimizin görevi"

Yine ‘Pandemi Kurulu’nda beyan edilen, İl Sağlık Müdürü’nün açıkladığı, ‘Sahra hastaneleriyle ilgili çalışmaları başlattık’duyurusu da benim için değerli. Her şeye rağmen, bu süreçlerde olağanüstü koşullara göre tedbir almanın devletimizin görevi olduğunun altını çizelim, ki biz bu noktada İstanbul’un 3 noktasında önerilerimizi hem Sağlık Bakanlığı’na hem de ilgililere iletmiştik. Umarım dikkate alınır. Çünkü hem Yenikap’nın hem Maltepe’nin hem de Beylikdüzü Balık Hali’nin bu koşullara uygun mekanlar olabileceği yönünde öngörülerimiz var. Atatürk Havalimanı’nın da bu noktada stratejik olarak faydalı olacağını iletmiştik. İnşallah ihtiyacımız olmaz.”

“1 günde 30 bin kitap satıldı"

“16 milyonluk kentin Belediye Başkanı olarak bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum” diyen İmamoğlu, “Dün, ilk kez belediyemizin e-kitapçısı olarak, İstanbul Kitapçısı’nın tanıtımını yapmış ve bir kısım kitapları aktarmıştım size. Yüzde 70’e yakın indirimlerin olduğunu duyurmuştum. Çok güzel bir veriyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar, sadece 24 saate, 250 bin kişi sitemizi ziyaret etti. 1 günde 30 bine yakın kitap satıldı ve sahiplerine gönderiliyor. İstanbulkitapcisi.com sitesinden yine bu hizmete hazır durumda olduğumuzu belirtelim” bilgilerini paylaştı.