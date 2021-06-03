İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu restorasyonu devam eden Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'na ziyaretinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2016 yılında yapılan protokol uyarınca, Cerrahpaşa Yerleşkesinde bulunan tarihi hastane binasının, Tıp Tarihi Müzesi olarak restorasyon ve onarımını üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Cerrahpaşa Yerleşkesi'ne gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ı Cerrahpaşa'daki makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Ekrem İmamoğlu ve Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından ortaklaşa yürütülen müze projesi alanında incelemelerde bulundu. İmamoğlu projeye ilişkin yaptığı açıklamada Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nin en kısa sürede hizmete gireceğini belirterek Cerrahpaşa Yerleşkesi'nden ayrıldı.

Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi

2002 yılından beri tescil edilmiş müze statüsünde olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi restorasyonu ile ilgili süreç İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 2012 yılında başlatılmış, ancak sonrasında İl Özel İdaresi'nin kapatılması nedeniyle 2016 yılına kadar çalışmalar durmuştu. 2016 yılında yapılan protokol ile yeniden başlatılan müzenin restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. (DHA)