İmamoğlu: Özel halk otobüsü esnafına 30 milyon TL ödeme yapılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren şehir içi toplu taşıma sektörünün temsilcileriyle, telekonferans yoluyla sanal toplantı gerçekleştirdi. İBB’nin de ciddi anlamda bütçe kaybına uğradığını hatırlatan İmamoğlu, “İstanbulluya hizmet eden özel halk otobüsü esnafımıza, 30 milyon lira bir ödeme yaptırıyorum. 30 milyonun, planlanan 15 milyonu için puantajları hazırlandı. Mali İşlemler birimimiz de gerekli işlemleri yapacak. Bugün ve yarın, paralar hesaplarınıza aktarılacak” dedi.

“Toplu taşıma esnafının yanında olmaya da devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, “Bu anlamda, merkezi yönetimden de bu süreçte, toplu taşıma esnafına özellikle ÖTV indirimi veya destek ödemesi yapmasını da temenni ediyorum. Bu konudaki önerilerimizi de yazılı olarak yolladık” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşımada kentin yükünü taşıyan sektör temsilcileriyle, telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Önbilgin, İETT Genel Müdür Alper Kolukısa, İstanbul Otobüs A.Ş. Genel Müdürü Murat Çakır, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, Mavi Marmara A.Ş. Başkanı Ramazan Gürler, İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. Başkanı Naci Yağız, Özulaş A.Ş. Başkani Mehmet Tekin ve Yeni İstanbul Halk Otobüsü A.Ş. Başkan vekili Nihat Pelen katıldı.

"Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz"

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kullanımında yüzde 90 düşüş olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul’un birçok konuda kendini sorguladığı ya da çözüm bulmak zorunda olduğu alanları var. Bu noktada işin ulaşım tarafı da gerçekten sıkıntılı. Özellikle virüs sürecinden sonra, yüzde 90 oranında bir düşüş yaşayan sektörün temsilcilerisiniz. Biliyorum ki, on binlerce insana hizmet eden bir alanda iş üreten insanlarsınız. Bunların temsilcileri olan değerli başkanlarsınız. Yüzde 90 oranında düşen bir süreç yaşasak da sorumluluğumuzu da yerine getirmeye gayret ediyoruz hep beraber; başta İETT, Otobüs A.Ş. ve sizler, bütün özel halk otobüsleriyle (ÖHO) ilgili kuruluşlarımız olmak üzere. Bu anlamda, hizmete paydaş olan siz kıymetli temsilcilere ve bütün ortaklarınıza, çalışanlarınıza ve onların bütün emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

"Hiç kimsenin can kaybına tahammülümüz yok"

Yaşanan süreç nedeniyle birçok iş yeri kapandığını ve birçok sıkıntılı sektörün olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bir yandan sağlığımızı koruyacağız. Allah korusun, kimseye bu hastalık bulaşmasın istiyoruz. Hiç kimsenin hayat kaybına, hiç birimizin tahammülü yok. Bir yandan da ekonomik bir süreci var bu işin. 16 milyon İstanbullunun ciddi anlamda sorunları baş gösteriyor. Daha bu sabah, farklı esnaflarla ilgili görüşmelerimiz oldu. Sizin de yaşadığınız, berberinden terzisine, günü birlik parasını kazanıp evine giden birçok insanımız… Şimdi taşımacılık sektöründeyiz. Taksicilerin de minibüsçülerin de ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Bunların hepsiyle ilgili mutlak bir şeyler yapmalıyız” diye konuştu.

"Bugün ve yarın, paralar hesaplarınıza aktarılacak”

İBB’nin de ciddi anlamda bütçe kaybı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, yaşanan sıkıntılı sürece rağmen esnafla şu müjdeyi paylaştı: “ÖHO esnafımıza bir can suyu vermek, sizlerin, ortaklarınızın hayatlarını sürdürebilmeleri, ayakta kalabilmelerini sağlama çabasının bir ortağıyız biz. Sizin de ortağınızız. Yani sizin dertlerinizin de ortağıyız, çözümlerinizin de ortağıyız. Biz, böyle davranmak durumundayız. O bakımdan, İstanbulluya hizmet eden özel halk otobüsü esnafımıza, 30 milyon lira bir ödeme yaptırıyoruz. Arkadaşlarımla bunu konuştuk. Bunu, arkadaşlarım sizlerle hızlıca paylaşacaklar. 30 milyonun, planlanan 15 milyonu için puantajları hazırlandı. Mali İşlemler birimimiz de gerekli işlemleri yapacak. Bugün ve yarın, paralar hesaplarınıza aktarılacak.”

"ÖTV indirimi veya destek ödemesi yapılmalı"

“Toplu taşıma esnafının yanında olmaya da devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, “Bu anlamda, merkezi yönetimden de bu süreçte, toplu taşıma esnafına özellikle ÖTV indirimi veya destek ödemesi yapmasını da temenni ediyorum. Bu konudaki önerilerimizi de yazılı olarak yolladık. Daha sonra ben, televizyon ekranlarından da dile getirdim. Yine de getireceğim. Merkezi hükümetin de bu süreçte, bizim gibi büyük şehirlerdeki bu tarz meslekleri ihmal etmemesi ve unutmaması gerekir. Ayrıca ÖHO esnafımızın; gelir garantili, esnek planlamaya da uygun, İstanbulluya daha kaliteli hizmet vereceği, -ki bunların hepsini sizinle paylaşarak geliştirdi arkadaşlarım- bir sisteme geçiş için de sizlerle birlikte hazırladığımız karar metnini de İBB Meclisi’ne sunduk. Bu Meclis’te, katkılarınızla beraber, destek bulacağını ön görüyoruz. Çünkü burada hedeflediğimiz şey, sizlerle beraber, bütüncül olarak hareket etmek, esnafımızın gelirini garanti etmek; ama aynı zamanda bir bütüncül çalışma sistemiyle beraber de sizleri gerçekten hepimizin bir paydaşı, her daim karar alan, uygulayan, ailenin önemli birer bireyi olarak görmek ve göstermek istiyoruz” dedi.

"Zor günleri beraber aşacağız"

“Başka acil konularımız da var” diyen İmamoğlu, “Onlarla beraber, Büyükşehir Belediye’mizin olağanüstü meclisinde bu kararı alırız ve hep beraber hem sizlere hem bütün çalışanlarınıza da bu müjdeyi veririz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum hepimize. Yanınızdayız. Beraber düşüneceğiz. Zor günleri beraber aşacağız Allah’ın izniyle. Bütün çalışma arkadaşlarımızın, çalışma koşullarına son derece uymaları konusundaki uyarıları yapıyoruz. Siz de yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bizim her insanımızın sağlığı önemli. Hizmet verdiğimiz insanların sağlığı önemli. Ama bir o kadar da bizim çalışanlarımızın da sağlığı çok önemli” ifadelerini kullandı. Toplantıda, İBB bürokratları ve sektör temsilcileri de görüşlerini paylaştı.