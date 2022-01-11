İmamoğlu: Ötekileştirme zihniyeti, İBB Meclisi’nde vücut buldu; üzüldüm

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Muhammet Kaynar’ın dünkü toplantıda sarf ettiği “Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” sözleri için, “Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti” dedi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında, Muhammet Kaynar’ın İBB Meclisi toplantısında belediyeye ait taşınmazların tahsisinin tartışıldığı sırada söylediği “Tahsislerle ilgili gelen talebi tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” sözlerini bir video paylaştı. Kaynar’ın sözlerini eleştiren İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti.”