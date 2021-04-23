İstanbul Valiliği’nden İmamoğlu’nun tepkisine ilişkin açıklama: Sarf edilen sözler, en hafif manada “özensiz ve yakışıksız” bir dilin tezahürü

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İl Milli Eğitim Müdürü’ne gösterdiği tepkiye ilişkin bir açıklamada bulundu. İBB'nin Twitter hesabından Valiliğe verilen yanıtta ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "özensiz ve yakışıksız bir tören" düzenlemesinin izin verilmesine vurgu yapıldı.

İmamoğlu'nun ismi anılmadan yapılan açıklamada, “Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada ‘özensiz ve yakışıksız’ bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Taksim Meydanı'ndan düzenlediği 23 Nisan törenini özensiz bulduğunu belirterek tepki gösteren İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'yı kınadığını söylemişti. İmamoğlu, “İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada... Beyoğlu Belediyesi ile çelenk koyma töreni yapıyorsun. İl Milli Eğitim müdürü... Paran yoksa Valilik'ten iste... Yoksa Büyükşehir'den iste.. Zavallı... Sabahın köründe yapıyorsun. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Bari 10.00'da yap. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyeti değil ki.. 23 Nisan'la ilgili bir kaç cümle etsene, Milli Egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili... Faaliyet raporu sundu bize gitti. Zavallılık yani. Zavallı. Çok üzücü yani” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan bazı açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Bugün; saat 09.00’da Beyoğlu İlçemizdeki Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”nin 5. Maddesiyle düzenlenmiş bulunan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” törenleri dahilinde çelenk töreni icra edilmiştir.

İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada “özensiz ve yakışıksız” bir dilin tezahürü olmuştur.

23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.”

İBB'den Valiliğe sosyal medyadan yanıt

İBB'nin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda İstanbul Valiliği'nin açıklamasına yanıt geldi. İBB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi

“23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün özensiz ve yakışıksız bir tören düzenlemesine müsaade eden İstanbul Valiliği'nin bu tavrını kamuoyunun takdirine sunuyoruz”