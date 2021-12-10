İmamoğlu çağrı yapmıştı; Mercedes'ten ihale açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Mercedes-Benz firmasını otobüs tamir ihalesinden elediği iddialarına ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun firmaya yapmış olduğu çağrıya cevap geldi. Firmadan yapılan açıklamada, “Mercedes-Benz Türk olarak bundan sonra da benzeri süreçlere katılmaya, kazandığımız tüm ihalelerde şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni hakkıyla yapmaya, şeffaf ve dürüst iş kültürümüzle, titizlik ve disiplinle Türkiye için üretmeye devam edeceğiz” denildi.

Üçüncü doz aşısı için hastane çıkışında habercilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün; İETT ihalesinde Mercedes’in ihale dışı bırakıldığı iddialarına cevap vermişti. İmamoğlu, Mercedes- Benz Türk firmasının mutlaka açıklama yapması gerektiğini belirtmişti.

İmamoğlu, şunları söylemişti:

“Burada marka ismi kullanacağım, kullanmak mecburiyetinde bıraktılar. Yok efendim Mercedes firmasını biz ihaleye almamışız. Mercedes firması ihaleye katıldı girdi. Teklif de vermiş. Dolayısıyla buradan çağrı yapmak durumundayım, Mercedes firmasına. Karşısında 150 yıllık İETT firması var. İETT'yle çalışan bir kurumdur Mercedes. Daha öncesinde de şu anda bile bizde dönen otobüsleri var. Dolayısıyla 150 yıllık İETT'ye kendi markaları ve firmaları üzerinden iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını çok acil olarak açıklama yapmaya davet ediyorum. Mutlaka açıklama yapsınlar. Bu iftiraya seyirci kalmasınlar, ayıptır.”

Şeffaflık vurgusu yapıldı

İmamoğlu’nun çağrısının ardından Mercedes- Benz Türk, açıklama yaptı. Mercedes’in internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“1968 yılından bu yana ürettiğimiz 95 bini aşkın otobüsle, başta Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülkede şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında hizmet veriyoruz.

İstihdam ettiğimiz 6 binin üzerindeki personelimizle Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatımızla 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer aldık.

Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık.

Mercedes-Benz Türk olarak bundan sonra da benzeri süreçlere katılmaya, kazandığımız tüm ihalelerde şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni hakkıyla yapmaya, şeffaf ve dürüst iş kültürümüzle, titizlik ve disiplinle Türkiye için üretmeye devam edeceğiz.”