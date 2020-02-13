İmamoğlu'nun avukatı Polat: Cumhurbaşkanı tarafından paylaşılan görsel yalandır, hâkim kararıyla yasaklanan bir haberden alınmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "İmamoğlu’nun danışmanı FETÖ’nün belediyeler imamı" iddiasına Twitter’dan yanıt verdi. Polat, Erdoğan'ın grup toplantısında milletvekillerine izlettiği görüntülerde üzerinde, "İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı" yazılı görsel için, “Cumhurbaşkanı tarafından müvekkilimizle ilgili paylaşılan görsel, yalan olduğu için hakim kararıyla yasaklanan bir haberden alınmıştır” dedi.

Twitter’dan görselle ilgili olarak ayrıntıları paylaşan Polat, “Üç yıl önce çıkan habere zamanında erişim engellenmiş ve aynı konu nedeniyle bir başka gazeteye de tekzip kararı verilerek Basın İlan Kurumu tarafından reklam kesme cezası verilmiştir” ifadesini kullandı.

Polat Adalet Bakanlığı’nın da haber nedeniyle gazetenin kanun yararına bozma başvurusunu reddettiğini ifade etti.

TIKLAYIN - İmamoğlu Erdoğan'a sordu: Kabinenizde bulunan bir kişi 'İmamoğlu'na FETÖ suçlaması at' dedi mi, demedi mi?

Polat şu tweet’leri paylaştı: