İmamoğlu'nun AKP dönemine ilişkin açtığı yolsuzluk dosyası haberlerine erişim engeli

Gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin AKP dönemine ilişkin 'ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı' haberlerine erişim engeli getirildiği belirtti.

Erişim engeli kararını Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, "Ekrem İmamoğlu yolsuzluk dosyasını açtı: Belediyede vurgun" başlıklı haberlere "erişim engeli" getirdi. 4. Sulh Ceza, haberlerin sitelerden silinmesi yönündeki kararı, internet sitesi yöneticilerine az önce tebliğ etmeye başladı. Sansüre hayır!"