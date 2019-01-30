İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: Doğru yolu buldu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa kararına ilişkin olarak ilk yorumunu yaptı. İmamoğlu, "Doğru yolu buldu, bence şimdiden (istifasını) vermesi lazım, anayasa maddesi netti zaten" dedi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu' sabahın erken saatlerinde Başakşehir'deydi.

İstanbul ve Türkiye'nin en büyük sanayi alanlarından biri olarak kabul edilen ilçedeki sanayi merkezlerini gezen İmamoğlu, burada bölgenin yönetici ve çalışanlarıyla sohbet etti.

Gündüz vardiyasına başlayacak olan işçileri saat 07.00 sıralarında İkitelli Metro Sanayi durağında karşılayan İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifasına ilişkin soruları yanıtladı.

Doğru kararın verildiğini söyleyen İmamoğlu, "İstifa edeceğini açıkladı. Doğru yolu buldu. Anayasa maddesi netti zaten. 18 Şubat gibi tarih belirledi. 'Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verildiği gün istifamı vereceğim' dedi. Bence şimdiden vermesi lazım. Çünkü doğru olanda o, aksi takdirde siyasi faaliyette bulunamaz diye bir madde var. Sayın Yıldırım'ın açıklamalarında bu süreci sosyal faaliyet olarak kabul etmişti. Neyse ki en azından doğru olduğunu anladı" ifadesini kullandı.