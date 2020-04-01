İmamoğlu'ndan Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturma' sözlerine yanıt: Herhalde kameralar Bakana yaramıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere salgından etkilenenler için bağış topladıkları için "Başka bir devlet oluşturmak" istiyorlar diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, Soylu'nun o sözleri söylediği program öncesinde kendisiyle telefonda görüştüğünü belirtirken "Talihsiz bir açıklama. Ben bunu dile getirecek olsam direkt söylerdim, ama o cümlelerin tek kelimesini bile bana söylemedi. Herhalde televizyon kameraları yaramıyor Sayın Bakana" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart akşamı Ülke TV'de katıldığı bir programda, CHP'li belediyelerin koronavirüs salgınından olumsuz etkilenenlerle dayanışma için açtığı bağış kampanyasını dondurma gerekçesini "O zaman HDP'li belediyeler çıksın istedikleri yardımı toplasın, PKK'ya istedikleri gibi göndersinler" diyerek açıklamıştı. Soylu ayrıca ve "Devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ‘Ben yardım topluyorum' dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net" demişti.

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Yetkin Report'a konuşan İmamoğlu, Soylu ile o sözleri söylediği televizyon programından bir süre önce 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptıklarını, o görüşmede böyle bir şey söylemediğini aktardı. İmamoğlu, "Talihsiz bir açıklama. Ben bunu dile getirecek olsam direkt söylerdim, ama o cümlelerin tek kelimesini bile bana söylemedi. Herhalde televizyon kameraları yaramıyor Sayın Bakana" dedi.

"Herhalde kameralar yaramıyor Sayın Bakana"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aslında cevap vermeyi düşünmüyorum, polemiğe girmek de istemiyorum. Bu sözleri sabah gördüm. Sayın Bakan dün akşam söylemiş. Öğrenince doğrusu üzüldüm. Çok talihsiz bir açıklama. Çünkü o sözleri sarf etmeden 3-4 saat önce Sayın Bakanla tam 40 dakika süren bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet nezaketli bir dille süreci paylaştı. Orada neden bloke ettiklerini sordum, o da kurallara aykırı olduğunu söyledi, bağış değil, yardım kampanyası yapıyorsunuz dedi, ben de nereden baktığınıza bağlı deyip haklarımızı savundum.

"Ama işte bu ayrı devlet kurmak istediğimiz iddiası filan hiç gündeme gelmedi. Hatta ben ortaya çıkardığımız, organize vaziyette otobüste kalabalık yapanlara dair konuyu sormasını bekledim, ben olsam sorardım, onu dahi açmadı. Sonra da çıkıp bu sözleri söylemiş. Herhalde kameralar iyi gelmiyor, yaramıyor Sayın Bakana."

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