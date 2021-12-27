İmamoğlu'ndan sokak hayvanları hakkında açıklama: Olması gereken budur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri yaptıkları bildirdi.

Sosyal medya hesabından bu işlemler sonrasında hayvanları alındıkları yere geri bıraktıkları ve düzenli kontrollerini sağladıklarını kaydeden İmamoğlu, "Olması gereken de budur" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İBB olarak Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz. Olması gereken de budur."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu söylemesi son günlerin tartışma konusu olmuştu. TIKLAYIN | "Sokak hayvanlarını toplamak kültürel bir katliam olur; yasaya aykırıdır, bunu yapan belediyeler suç işler!"

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan sahipsiz hayvanların yerinin barınaklar olduğunu ifade etmiş, şöyle konuşmuştu:

"Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi buradan birinci derecede büyükşehirler olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek, pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Osmanlı, ağaçlara meyveleri asarmış. Bu meyvelerden hayvanlar nasiplerini alsınlar diye. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe, illerde yapmamız mümkün. Bu adımları da atalım. Hem bu dediğim barınaklar hem bu dediğim ağaçlarda onların nasiplerini hazırlamak..."