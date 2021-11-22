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Gündem

İmamoğlu'ndan 'sabit saat uygulaması' açıklaması: Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim

"Birçok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı"

22 Kasım 2021 21:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasına eleştirilerini sürdürürken, "Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim'' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, sabit saat uygulamasına yönelik eleştirilerin daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandığını belirtti. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı birçok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim."

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