İmamoğlu’ndan Pendik Belediye Başkanı’na “mahkeme” yanıtı: Şaşkınlıkla izledim, çok garipsedim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki KİPTAŞ’ın çevre dostu ve kentsel dönüşüme katkı sunmak amacıyla inşa edilecek “Kiptaş Pendik Arkatlı Evler”inin temel atma töreninde konuştu. Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak projelerini, “CHP’nin” ya da “İYİ Parti”nin diye nitelemediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için bilmem ne partinin projeleri diye ortaya atılan kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanlarını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla, parti projesi olmaz. Gidersin kendi ilçe başkanlığı binası yaparsın, il başkanlığı binası yaparsın; onun da parti projesi olur. Bu anlayıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım. Umarım kurtuluruz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, çevre dostu “Kiptaş Pendik Arkatlı Evler”in temelini attı. Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokak üzerinde kurulan şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin içinde bulundu ekonomik krize rağmen, böylesi bir yatırımı başlatmanın çok değerli bir adım olduğunu vurguladı.

“Gelirde, döviz bazında ne yazık ki 20 yıl öncesine döndüğümüz bir ortamda bugün cesaretle burada temel atmak kaynak üretip, İstanbul'da kentsel dönüşümüne katkı sunma çabasını ortaya koymak çok değerli bir adımdır, atılımdır, kararlılıktır” diyen İmamoğlu, “İBB Meclisi'nde şunu söylemiştim: ‘Umarım çok yakın bir zamanda tekrar bütçe konuşuyor ve bütçe yapıyor durumuna düşmeyiz. Çünkü öyle hızla değişiyor ki, durduk yerde kriz çıkan memleketimizde, durduk yerde belki gerçek anlamda yüzde 40’ları, 50’leri aşan bir enflasyon değerini oluşturan bir ekonomik süreçte hepimizin çok dikkatli olması gerekir’ diye ifade etmiştim” ifadelerini kullandı.

Pendik Belediye Başkanı’na “mahkeme” yanıtı

Tüm ekonomik zorluklara rağmen, kentsel dönüşümün İstanbul’un temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, KİPTAŞ’ın bu konuda öncü bir kuruluş olduğunun altını çizdi. Temeli atılan projenin, kentsel dönüşüme katkı sağlayıcı kaynak elde etme amaçlı olduğunu kaydeden İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in konuyla ilgili mahkemeye gidecekleriyle ilgili sözlerine şu yanıtı verdi:

“Pendik Belediye Başkanı arkadaşımızın bu projeye haksız ve -ne yazık ki umarım öyle değildir- bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırma çabasını da şaşkınlıkla izledim. Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbullu vatandaşlarımızın, burada kaynak elde etme çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim. Değerli Belediye Başkanı arkadaşımız, burada yapılan işle ilgili kendisine hiçbir haber verilmediğini, bilgi verilmediğini ve bu konuda bir hukuksal mücadeleye girişeceğini beyan etmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim: KİPTAŞ’ın burada, İBB’nin almış olduğu ruhsatla ilçe belediyesine herhangi bir belge ya da onay almasının bir şekilde kanunda yeri yok. Yani böyle bir ihtiyacı yok. Ama ‘Benim bundan haberim yok. Ben bu süreci bilmiyorum. Hiçbir bilgi sahibi değilim. Onun için mahkemeye vereceğim’ falan başka bir boyut.”

“Amaçları; Ekrem İmamoğlu’na köstek olmak”

Pendik Belediyesi zabıtasının, geçen 4 Ağustos’ta tuttuğu tespit tutanağında, yapı ruhsatını kayıt altına aldığını aktaran İmamoğlu, “Buradaki yapının nasıl yapılacağı var, her şey var. Ama işte, ‘Meclis’te çıkalım, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir işe daha, nasıl köstek oluruz. Nasıl engel oluruz’ girişiminde bulunalım. Ben, İBB Meclisi'yle ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. İBB Meclisi, TBMM’den sonra Türkiye’nin ikinci büyük meclisi. Dolayısıyla; çok itibarlı, çok kıymetli. O koltukta bulunmanın bile ne kadar onur ve gurur vesilesi olduğunun herkes farkında olmalı” dedi.

İlçe belediye başkanlığı döneminde, kentsel dönüşüm çalışmalarının nasıl engellendiğine dair örnekler veren İmamoğlu, bu sürecin siyaset üstü bir biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Kurum'a: Bize destek olmaya çaba gösteriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile kentsel dönüşüm konusunda karşılıklı iş birliği içinde çalıştıklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Başından beri kendisi de buna saygı gösteriyor ve kendisi de aynı şekilde bize destek olmaya çaba gösteriyor. Bakın altını çizeyim. Teşekkür ediyorum kendisine. Ancak yereldeki bu tarz belediye başkanlarının, siyasi aktörlerinin girişimini de buradan bu şekilde aktarmak bana açıkçası zul geliyor. Sıkılıyorum, üzülüyorum” diye konuştu.

“Boşuna uğraşıyorlar; 16 milyonun önüne geçecek hiçbir siyasi akıl yok”

Pendik Belediye Başkanı temel atma törenine davet ettikleri, ancak katılım göstermediği bilgisini paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Dün, Atık Yakma Tesisi’ni açarken dedim ki; ‘2017’de, bu sürecin başlamasına imza atan -Allah rahmet eylesin- önceki dönem Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş'a teşekkür ediyorum.’ Yüzde 20’ye yakın bir inşaat tamamlanmasıyla devraldık. Yüzde 5 civarında finansal tamamlamayla devraldık. Finansının yüzde 95’ini, inşaatın da yüzde 80’ini biz tamamladık. Ama öncesinde, bunu başlatan kişiye de saygıyla, hürmetle teşekkür ettik. Çünkü devamlılık esastır. Bugün biz başlatırız, yarın bir başkası bitirir, burada kurdelesini keser verilen tapularla. Hayat böyle bir şey, kamu böyle bir şey. Kimse mülk sahibi değil. O bakımdan bu tür işlere destek olunması ve bunların manipüle edilmemesi lazım. Kaldı ki, bizim itibarımızı sarsacak, İstanbul'da, hiç kimse yok. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü bizim arkamızdaki 16 milyon insanın önüne geçecek hiçbir siyasi akıl, hiçbir siyasi irade yok. O bakımdan bizi sadece üzdüğüyle kalır. Sayın Başkanı bu anlamda temkinli, tedbirli, daha titiz davranmaya ve konuşmaya davet ediyorum.”

Pendik’e, Bağcılar örneği

Pendik’e yaptıkları yatırımlardan örnekler veren İmamoğlu, 39 ilçenin tamamına eşit hizmet götürmek amacında olduklarının altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde yeniden düzenleyip açılışını yaptıkları Bağcılar Meydanı’ndaki etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte katıldıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Belediye Başkanı geldi, kendi hizmetlerini anlattı. Dedik ki; ‘Allah yolunu açık etsin, daha güzel işler yap. Biz, kendi işlerimizi anlattık. Yani bu kavramın bu ülkede silinmesi lazım. İlçe belediye başkanı seçilen insan; Genel Başkanımız ne güzel söyledi; ‘Rozetini bırakacaksın. Türk bayrağı rozetini tak, hizmet et.’ Nokta. Bizonu yapıyoruz” dedi.

"Bu anlayıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım"

Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak projelerini, “CHP’nin” ya da “İYİ Parti”nin diye nitelemediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için bilmem ne partinin projeleri diye ortaya atılan kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanlarını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla, parti projesi olmaz. Gidersin kendi ilçe başkanlığı binası yaparsın, il başkanlığı binası yaparsın; onun da parti projesi olur. Bu anlayıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım. Umarım kurtuluruz” diye konuştu.

“KİPTAŞ, 3 kez Sayıştay denetimi geçirdi”

Eski yönetim döneminde hiç inceleme yapılmamış KİPTAŞ’ın kendi dönemlerinde 3 kez Sayıştay denetimine tabi tutulduğunu aktaran İmamoğlu, “Bundan da mutluyuz yani; itibarımızı artırır. Denetlenmekten korkmayız ki. Geçmişin denetlenmemesine öfke duyarız. Niye? Bizim dosyalarımıza İçişleri Bakanlığı el koydu. Niye? Niye Allah aşkına? Tarihte görülmüş mü pandemi döneminde vatandaşın bağışladığı ve ihtiyacı olan vatandaşlara gitmesi gereken 5 milyon liramızı el koyduğu gibi. Bunu hangi memleket, hangi devlet insanla yaşatır Allah aşkına ya? Bunun gibi yüzlerce örnek. O bakımdan biz burada çok değerli bir iş yapacağız. Evet, KİPTAŞ buradan para kazanacak. Bu işin de sürecini alan tabii ki özel sektör temsilcileri var. Onlara da başarılar diliyorum. Bu zor şartlarda bu işe katılım gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Onları destekleyeceğiz” dedi.

KİPTAŞ’ın ve bu dönemki İBB’nin itibarlı bir kurum olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Projemizin arkasındayız. Projemizin sahibiyiz. İstanbulluların yoğun bir ilgisini elbette bekliyoruz” çağrısında bulundu. İmamoğlu, “Devir değişti, değişecek. Bu memleketin zenginliklerinin, bu memleketin nimetlerin, bu şehrin 16 milyon insanına ve bu ülkenin 84 milyon insanına paylaştırılacak bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Temele ilk harcı döktüler

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da “Arkatlı Evler” projesini, “Yeni dönemin ilk kaynak geliştirici projesi” sözleriyle tanımladı. “Bizim için bu projelerdeki en önemli özellik, sürdürülebilir olması” diyen Kurt, “Bu projenin en önemli özelliği, yeni dönem vizyonunu yansıtan, çevreye yatırım yapan, tüketen değil, üreten bir proje olmasıdır” dedi.

Temel atma törenine Başkan İmamoğlu’nun yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Can Akın Çağlar, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından butonlara basan protokol, inşaatın ilk harcını temele döktü.