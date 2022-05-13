İmamoğlu'ndan Nesin Vakfı'na destek ziyareti: Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği tarafından hesapları bloke edilen Nesin Vakfı’na destek ziyaretinde bulundu. İmamoğlu “Hiçbir ayrım yapmadan, eğitim olanağından mahrum kalmış çocuklara sevgi dolu bir yuvada eğitim veriyorlar. Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır” dedi.

İstanbul Valiliği izinsiz bağış topladığı gerekçesiyle yaklaşık bir ay önce Nesin Vakfı’nın hesaplarını bloke etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aziz Nesin'in kurucusu olduğu Nesin Vakfı'nı bugün ziyaret etti.

"Vakfın önüne konan engeller kaldırılmalı"

İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaretiyle ilgili “Çocukların eğitimi için çok kıymetli çalışmalar yapan Nesin Vakfı'nı ziyaret ettik. Hiçbir ayrım yapmadan, eğitim olanağından mahrum kalmış çocuklara sevgi dolu bir yuvada eğitim veriyorlar. Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır” dedi.

TIKLAYIN | Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi