İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, "İstifa dilekçesini yürürlüğe koyduk. Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'nin 8 Şubat tarihi itibari ile istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı.

Başkanlık ettiği İBB Meclis oturumunda Şişli'nin istifa dilekçesini okuyan İmamoğlu "Biz de istifa dilekçesini yürürlüğe koyduk. Bu konuda şu salondaki hiç kimseden daha az hassas değilim. Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz" dedi.

Konunun çok taraflı olarak incelendiğini belirten İmamoğlu, "Meltem Hanım'ın istediği şahsi anlamda ona yüklenen suçlardan aklanmak" diye konuştu.

İSMEK bölge sorumlusu görevlilere hakaret ettiği iddiası ile Şişli hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Şişli, iddialar üzerine İBB Başkanlığı'na başvurarak, kendisi hakkında inceleme talebinde bulunmuştu.

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