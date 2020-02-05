İmamoğlu'ndan laiklik vurgusu: Yaşadığımız birçok olay din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının ne kadar gerekli olduğunu defalarca gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, laiklik ilkesinin kabulünün yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, "5 Şubat 1937’de Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda güçlü bir şekilde yerini aldı. Yaşadığımız birçok olay din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının ne kadar gerekli ve anlamlı olduğunu defalarca gösterdi." ifadesini kullandı.

Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ile kurulan Ankara Hükumeti’nin ilk anayasası “Teşkilatı Esasiye” ise 1921 yılında kabul edildi. Olağanüstü bir hal içinde hazırlanan bu anayasada devletin diniyle ilgili herhangi bir madde bulunmuyordu.

Cumhuriyet ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinde, Teşkilatı Esasiye Kanunu’nunda da bir dizi değişiklik yapıldı. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte anayasanın 2. Maddesi “Türkiye Devletinin dini, Dini İslam’dır, Resmi lisanı Türkçedir.” biçiminde düzenlendi.

1924 Anayasası’nda da “Devletin dini İslam’dır” ibaresi aynen korundu. Ancak 3 Mart 1924 tarihinde, 431 Sayılı Kanun ile Halifelik kurumu dağıtıldı. 10 Nisan 1928’de yapılan Anayasa değişikliği ile ise “Devletin dini İslam’dır” ibaresi anayasadan tümüyle kaldırıldı.

Osmanlı döneminde kabul edilen ilk anayasadan 1937 yılına kadar, Türkiye devletinin dine bakış açısı bu şekildeydi. 5 Şubat 1937’de yapılan anayasa değişikliği ile ise Türkiye Cumhuriyeti’nin “Laik” bir devlet olduğu, ilk kez anayasada belirtilmiş oldu.