İmamoğlu'ndan kemer sıkma önlemleri: Yeni ihalelere izin yok, birimlerden yüzde 35 tasarruf istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (İBB), salgının ekonomik etkilerine karşı meclisten istediği 4.3 milyarlık borçlanma yetkisinin 648 milyon liraya düşürülmesi üzerine ek tasarruf tedbirleri devreye sokuldu.



Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), AKP-MHP'nin çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nden, Koronavirüs salgını nedeniyle bozulan gelir-gider dengesini sağlamak üzere 2020 yılı için onaylanan bütçe kapsamında istediği 4.3 milyarlık borçlanma yetkisi 648 milyon liraya düşürüldü.



Bunun üzerine İBB yönetimi, tüm birimlere yazı göndererek gelecek 8 ay içinde en az yüzde 35 tasarruf edilmesini, zorunlu haller dışında yeni ihaleye çıkılmamasını istedi. Bu kapsamda aciliyeti olmayan ihaleler iptal edilmeye başlandı.



Yazıda, İBB'nin tüm birimlerinin gelecek 8 ay içinde en az yüzde 35 tasarruf doğrultusunda hareket etmeye dikkat edeceği, hizmet harcama önceliklerini yeniden gözden geçireceği bir sürece girildiği vurgulandı. Birimlerin gelecek 8 aylık dönemdeki faaliyetlerini yeniden planlandığı da aktarıldı.