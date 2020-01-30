İmamoğlu’ndan kayak tatili eleştirilerine yanıt: Ben çocuklarımla hayat boyu siyaseti paylaşmayan bir kişi olacağım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ,41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken'de kar tatili yaptığı için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesini yazdı. Siyasetin kutsallaştırılmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, “Ben çocuklarımla hayat boyu siyaseti paylaşmayan bir kişi olacağım” dedi.

Tatil planlamasının önceden yapıldığının altını çizen İmamoğlu, “Biz siyasetin elbette bedelini biliyoruz. Ama ben her yerde şunu söylerim: Siyaseti kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Milyonlarca babanın olduğu gibi benim de ailem kutsalım. Yani ben kızıma, ergenlik çağı gelmiş oğluma, üniversite talebesi oğluma hatta çok sevdiğim eşime zaman ayırmak zorundayım. Benim kutsalım bu. Siyaset benim için zaten meslek değil. Ben siyasete girdiğim günden beri, siyaseti bir günde bırakabilecekmiş gibi yapmanın ruhunu yaşıyorum” diye konuştu.

İmamoğlu, “Başka siyasiler çocuklarıyla siyaset yapmayı tercih edebilir. Herkesin tercihi kendisine ve ben çocuklarımla hayat boyu siyaseti paylaşmayan bir kişi olacağım. Çünkü siyaset bu, her an bitebilir. Benim yaşama bakışım bu. Bunu toplumun çok iyi anlayacağını görüyorum, hissediyorum. Burada yapılmış hiçbir hata yok. Bunu siyaseten kullanmak isteyen mecralara, kişilere, kurumlara, parti içinde bulunan insanlara, hangi parti olursa olsun bu bakış açısıyla değerlendirmelerini, hatta benim yaşadığım şu süreci çocuklarıyla, torunlarıyla, eşleriyle paylaşmalarını tavsiye ederim. Onlara en güzel cevapları eşleri, çocukları verecektir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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