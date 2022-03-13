İmamoğlu'ndan 'kar' açıklaması: İstanbul'un yanı sıra, devletimizin kurum ve kuruluşlarının yoğun çabasıyla çok az sorunla karşılaştık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki karla mücadeleye ilişkin olarak Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, “Dün akşam İstanbul’un birçok yerinde gerçekten 40 santime kadar kar yağışı gözlendi. Bize müthiş dayanışma gösteren İstanbullu hemşerilerimizin katkısı olmasa yönetmesi çok güç olurdu” dedi. İmamoğlu, "İstanbul'un devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun bir çabasıyla bu tarihi süreci aslında bir nevi çok az sorunla, çok az problemle aştık" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, İstanbul’da karın 40 santimetreye ulaştığını ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla mücadelenin kolaylaştığını söyledi. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"30 yılın en soğuk mart aylarından birini yaşadık"

“AKOM’da aslında tarihi bir gün yaşadık diyebilirim. Arkadaşlarımızın da ifadesine göre yaklaşık 30 yıl içerisindeki en soğuk mart aylarından birini yaşadık. Açıkçası ilk günden itibaren bize çok sağlıklı bilgi veren ve bizi yönlendiren AKOM’un ekiplerine, bütün kadrolarına, burada bulunan bütün paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'un birçok sürecine hizmet eden kendi kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra açıkçası İstanbul'un diğer, devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun bir çabasıyla bu tarihi süreci aslında bir nevi çok az sorunla, çok az problemle aştık diyebilirim.

"İstanbul'da kar 40 santimetreyi buldu"

Dün akşam İstanbul’un birçok yerinde gerçekten 40 santime kadar kar yağışı gözlendi. Her iki yakasında da etkili oldu. Bir anda bütün İstanbul'da, aslında en batısından, en doğusuna kadar bu Sibirya'dan gelen soğuk dalgası kara dönüştü ve yoğun bir kar yağışını yaşadık.

"Vatandaşların tedbirlere ve uyarılara uyması avantaj sağladı"

Trafikteki araç sayısı bir ara yüzde sekize, dokuza kadar indi. Bu, bize müthiş dayanışma gösteren İstanbullu hemşerilerimizin katkısını da sunmuş oldu. Zira böylesi bir anlık yağışın bu kadar yüksek olduğu bir anda İstanbul'da hem İstanbul'un bize ait 4 bin kilometreyi aşan kendi sorumluluk ağımızdan tutun da Karayolları’nın, İCA'nın, Kuzey Marmara Otoyolu’nun bu dayanışması olmasaydı, bu tedbirler olmasaydı gerçekten bunu yönetmesi çok güç olurdu. Vatandaşlarımızın bu bize dönük katılımları, uyarılarımıza uymaları çok kıymetliydi. Özellikle bir önceki kar yağışında otoyollarda başta olmak üzere TIR ve kamyonların yarattığı sıkışıklıkların bu sefer olmaması da çok büyük bir avantaj yakalattı bize. Çünkü TIR’ların büyük oranda bazı bölümlerde bu dört gün içerisinde giriş-çıkış imkanı verilse de büyük oranda giriş-çıkış, İstanbul'a geçiş imkanı verilmedi ve parklanmaları sağlandı. Bu da bizim için büyük bir avantaj oldu.

"10 bine yakın çalışan ve 2 bine yakın araç hizmette"

Günün sonunda 10 bine yakın çalışanımız, 2 bine yakın aracımız İstanbul'da gerçekten gece gündüz bugüne kadar dört günlük bir çalışma ortaya koydular. Şu an 85 bin tona yakın tuz, bin tonu aşan solüsyon kullanımı söz konusu. Yine 275 bin kumanya dağıtımına erişti bizim ekiplerimiz. Onun dışında Kızılay’ın da birçok noktada dağıtım yaptığını; otoyol, özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nda onu da biliyorum. Onların da emeklerine sağlık. 151 bin mobil malzeme dağıtımı sağlandı. Birçok noktada yine vatandaşlarımızın hizmetine mobil tuvalet hizmeti sunuldu. Evsizlerin sayısı 663’e çıktı ve bütün evsiz vatandaşlarımız misafir ediliyor. Banyosu, tıraşı, sıcak yemeği, sağlık taraması, ilaç desteği ve gerek duyulduğunda ya da ihtiyaç duyulduğunda kabul ettiklerinde memleketlerine dönüşüne kadar katkı sunduğumuzu, yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Sokak hayvanlarına da halen desteğimiz devam etmekte. Bunu da ifade edelim.

"Yarın şiddetli bir kar yağışı gözükmüyor"

Şimdi yine Meteoroloji’den arkadaşlarımızın ifadelerine göre yarın da ara geçişlerle kar yağışı gözüküyor ama şiddetli bir kar yağışı gözükmüyor. Tabii bu akşam bir dona maruz kalabiliriz. Buzlanma söz konusu olacak. Yine arkadaşlarım bugün ve özellikle gece sabaha karşı buzlanmaya dönük sorumluluk ağımızda olmak üzere başta tuzlama işlemini yapacaklar ve dona karşı yollarımızı kullanılabilir hale getirecekler.

"İstanbul'da ilk defa bir süreç, hemşehrileriyle bu kadar senkronize yönetildi"

Tabii ki 39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans da değerlidir. Çünkü ara sokaklar önemli. Bu noktada bizim ekiplerimiz kendi sorumluluk alanlarını bitirdikten sonra bütün ilçelerimize katkı sunma konusunda da özen göstereceklerini duyurmak isterim. Yarın itibariyle aslında beş günlük bir mücadele vermiş olacağız. Bana göre 35 yıllık yaklaşık, İstanbul deneyimimde bu kadar yoğun bir karın yaşandığı bir ortamda belki de ilk defa hemşerileriyle senkronize bir süre yönetildi. Vatandaşlarımızın uyarılara maksimum uyum gösterdiği bir ortam yaşandı. Bu uyumu göremeyen ya da gözü körleşmiş bazı yorumlar sağda solda yazılsa çizilse de biz onlara sadece gülümsüyoruz. İnsanlarımız, vatandaşlarımız evlerinde ve kendi ortamlarında sağlıklı bir hafta sonu geçirdiler. Ben hepsine minnet duyuyorum ve görmeme kabiliyeti ya da duymama kabiliyeti gelişmiş ve sadece kötü yorum konusunda kendini geliştirmiş bazı dillere de Allah yardımcıları olsun diyorum.

Valiliğimizden İstanbul Büyükşehir Belediyemize, bütün kamu kurumlarından, kuruluşlarından 39 ilçe belediyemize, 10 binlerce emekçiye güzel emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. AKOM'u da ben başarısından dolayı tebrik ediyorum. Hepsinin emeğine sağlık.”