T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' tepkisi: Bu işe niyet eden her aklın oturup bin kez daha düşünmesini öneririm

19 Haziran 2021 22:41

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Haziran'da temeli atılacağı söylenen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Bu işe niyet eden, bu projeye para veririm bu ülkeyi borçlandırırım diyen her akılın oturup bin kez daha düşünmesini öneririm" dedi.

Kanal İstanbulEkrem İmamoğluİBB Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24