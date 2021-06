İmamoğlu’ndan İstanbullulara 'askıda fatura'ya destek çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz ay “3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil” mesajıyla duyurduğu yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan yardım paketleri dağıtılmaya başlandı. "Bu bir başlangıç, büyümeli" diyen İmamoğlu, "Uzman arkadaşlarımız, 1 yıl boyunca, o ailenin moral, motivasyon ve ihtiyaç noktasında yanında olacak. Orada da bırakmıyoruz. Daha sonra ihtiyacı olan çocuklarımıza, yine kreş imkanı sunuyoruz. İstanbul’un çocuklarının, ilkokul seviyesine kadar hazırlanmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak en üst seviyede katkı sürecini planladık ve harekete geçirdik" dedi.

Önce İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sosyal incelemesi yapılmış ve muhtaçlığı tespit edilmiş 4 bin 799 hamile kadın ile birlikte gerekli şartlara uyan yaklaşık 10 bin ihtiyaç sahibi aile belirlendi. Beşik içerisinde konulan ve bir bebeğin ilk 4 aylık tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerle dolu koliler, dağıtıma hazır hale getirildi. Yeni doğan destek paketleri, 8 Mayıs günü Edirnekapı'daki İBB Sosyal Hizmetler Birimi'nden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun katıldığı törenle yola çıktılar.

Etkinliğe İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve destek paketlerine katkı sunan İstanbul Vakfı, İstanbul Gönüllüleri, Bir İlmek Bin Yürek temsilcileri de katıldı.

“Bu bir başlangıç”

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı konuşmada, “Esas önemli olan, İstanbul’un bebeklerinin, yani kızlarımızın, oğullarımızın yanında olmak. Gerçekten dezavantajlı, mağdur olmuş, bebeğinin ihtiyacını nasıl karşılayacağını bilmeyen ailelerin en zor anlarında bu fiziksel katkıyı sunmak, hem de imece usulüyle sunmak çok değerli. Herkesin bir ucundan tutması, birilerinin bir şeyler örüp yollaması, personelin eğitimine Boğaziçi Üniversitesi’nin katkı sunması, İstanbul Gönüllüleri'nin, ‘Ben ne yapabilirim' diye çırpınması ya da İstanbul Vakfı’nın buna zemin hazırlayıp, bu organizasyonu hazırlaması, bir başlangıç. Bu, büyümeli” ifadelerini kullandı.

“1 yıl boyunca ziyaret edeceğiz”

Pakette Prof. Dr. Selçuk Şirin'in gelişim kitaplarının da bulunduğunu dile getiren İmamoğlu “Ateş ölçeri, biberonu, o mini minnacık çocukların çorapları, yine dudak mendili, pişik kremi, güzel zıbınları, hepsi çok tatlı. Bu büyük şehrin, 0-3 yaş arası bebeklerinin gelişimine her anında katkı sunacağız. Bunu biz, verip, bırakmıyoruz. Uzman arkadaşlarımız, 1 yıl boyunca, o ailenin moral, motivasyon ve ihtiyaç noktasında yanında olacak. Orada da bırakmıyoruz. Daha sonra ihtiyacı olan çocuklarımıza, yine kreş imkanı sunuyoruz. İstanbul’un çocuklarının, ilkokul seviyesine kadar hazırlanmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak en üst seviyede katkı sürecini planladık ve harekete geçirdik” diye konuştu.

“Askıda faturaya desteklerinizi bekliyoruz”

İmece ile ortaya çıkan bu destek paketini; İstanbul'un ihtiyacı olan çocuklarına gönderirken İstanbulluların da vicdanına emanet ettiklerini söyleyen İmamoğlu, Askıda Fatura uygulamasını hatırlattı. İmamoğlu “Askıda Fatura uygulamamızda; ‘bebek paketimiz', ‘aile paketimiz' var. Oraya desteklerinizi bekliyoruz. 10 bin beşiğimiz harekete geçti. İhtiyacı olun aileler ve çocuklar her zaman var olacaklar. Bu sürdürülebilir bir program içerisinde katkılarımızla daha da güçlenerek, sayısı daha da artarak İstanbul'a hizmet verecek. Bu fikir, sadece benim fikrim değil. Bu fikri bana taşıyan, çok dostlarımız oldu. 6-7 kişinin kulağımıza çaldığı bir fikir, benim aktarımımla yol buldu. Her şeyi benim düşünecek halim yok. Böyle bir imkanım da yok, böyle olmasına da gerek yok. Ortak aklın, İstanbulluların bana sunduğu her güzel fikri hayata geçirmekle sorumlu belediye başkanıyım. Her şeyi bilmekle sorumlu bir belediye başkanı değilim. Onun için, iyi ki o güzel fikirleri paylaşan dostlarımız var diyorum” dedi.

“Alan el veren eli görmedi”

Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayan İmamoğlu sözü eşi Dilek İmamoğlu'na verdi. Dilek İmamoğlu da “Alan elin veren eli görmediği çok güzel bir duyarlılık örneği gösterdiniz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunların bebeklerin temel ihtiyaçları ama bu süre geçtikten sonra aslında bizim en büyük amacımız ve arzumuz onlara daha özgür ve daha gerçekten içinde yaşanılabilir bir dünya bırakmak. Sanırım o zaman biz de çok mutlu oluruz ve bebekler de dünyaya geldikleri için çok daha mutlu olurlar” diye konuştu. Konuşmaların ardından yola çıkan ilk destek paketine içine konulacak mektuba, İmamoğlu çifti duygularını yazdılar. Paketler araçlara yüklenerek ihtiyaç sahiplerine doğru Edirnekapı'dan İstanbul'un dört bir yanına doğru hareket etti. İmamoğlu çifti daha sonra Kayışdağı'ndaki İBB Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. Coronavirüs önlemleri kapsamında, açık havada ve uygun mesafe koşullarında gerçekleştirilen etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu. Etkinlikte kısa birer konuşma yapan İmamoğlu çifti, Darülaceze sakinlerinin anneler gününü kutladı. Etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı.

Pakette neler var?

“Anne- Bebek Yeni Doğan Destek Paketi”nin içinde bir adet ahşap beşik, kitap seti, bez, biberon, ıslak mendil, ağız mendili, zıbın, eldiven, hırka, patik, çorap, alt-üst kıyafet, alt-üst pijama, pudra, pişik kremi, bebek şampuanı, ateş ölçer, çıngırak, battaniye, bebek tırnak makası bulunuyor.