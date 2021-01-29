T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB soruşturmalarına ilişkin açıklama: En az 40 tane daha soruşturma gelecek merak etmeyin

29 Ocak 2021 23:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin soruşturma dosyalarına el koymasıyla ilgili "Televizyonda dedim diye yollamışlar. Lafa bakar mısınız? O zaman buradan söylüyorum. En az 40 tane daha soruşturma gelecek merak etmeyin. Hani tekrar müfettiş yollamak isterlerse diye." diye konuştu. 

 

Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayımlanan 20. Saat programında Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, burada İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin soruşturma dosyalarına el koymasıyla ilgili konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayımlanan 20. Saat programında Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, burada İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin soruşturma dosyalarına el koymasıyla ilgili konuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin soruşturma dosyalarına el koymasıyla ilgili konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"Televizyonda dedim diye yollamışlar. Lafa bakar mısınız? O zaman buradan söylüyorum. En az 40 tane daha soruşturma gelecek merak etmeyin. Hani tekrar müfettiş yollamak isterlerse diye."

TIKLAYIN: İçişleri Bakanlığı, İBB Teftiş Kurulu’nun inceleme yaptığı önceki döneme ait iki dosyaya el koydu

 

 

ETİKETLER

ekrem imamoğluiçişleri bakanlığısoruşturma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24