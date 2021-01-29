İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB soruşturmalarına ilişkin açıklama: En az 40 tane daha soruşturma gelecek merak etmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin soruşturma dosyalarına el koymasıyla ilgili "Televizyonda dedim diye yollamışlar. Lafa bakar mısınız? O zaman buradan söylüyorum. En az 40 tane daha soruşturma gelecek merak etmeyin. Hani tekrar müfettiş yollamak isterlerse diye." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayımlanan 20. Saat programında Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, burada İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin soruşturma dosyalarına el koymasıyla ilgili konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayımlanan 20. Saat programında Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, burada İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin soruşturma dosyalarına el koymasıyla ilgili konuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’nin soruşturma dosyalarına el koymasıyla ilgili konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"Televizyonda dedim diye yollamışlar. Lafa bakar mısınız? O zaman buradan söylüyorum. En az 40 tane daha soruşturma gelecek merak etmeyin. Hani tekrar müfettiş yollamak isterlerse diye."

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