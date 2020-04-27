İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına motivasyon toplantısı: Önce sağlıklı olacaksınız, sonra başarıyı dileyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Satınalma Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin personelleri ile motivasyon toplantısı yaptı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, “Hep beraber büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Ülkemizin bu süreci kazasız belasız atlatması, kurumumuzun varlığını sürdürmesi çok değerli ve önemli. Paramıza göz kulak olan, en iyi ürünü, en iyi şekilde almaya çalışan değerli bir ekipsiniz. Önce sağlıklı olacaksınız, sonra başarıyı dileyeceğiz” dedi.

Satınalma Daire Başkanı Gürkan Alpay; Satınalma, Levazım, Ayniyat ve İhale birimleri olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Piyasada sağlık ürünleri ile ilgili çok manipülatif fiyatlar olduğunu belirten Alpay, “Uzun sözleşmeler değil, piyasa koşullarına uygun sözleşmeler yapıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda sonsuz emek harcıyorlar” dedi.

İBB çalışanlarının zor koşullarda önemli görevler yerine getirdiğini belirten İmamoğlu da “Hep beraber büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Ülkemizin bu süreci kazasız belasız atlatması, kurumumuzun varlığını sürdürmesi çok değerli ve önemli. Paramıza göz kulak olan, en iyi ürünü, en iyi şekilde almaya çalışan değerli bir ekipsiniz. Önce sağlıklı olacaksınız, sonra başarıyı dileyeceğiz. İnşallah Ramazan ayı hepimize uğurlu gelsin. İnşallah güzel bir şekilde bayrama gireriz, bayram gibi bayram yaşarız” diye konuştu.

Tüm dünyanın farklı bir süreç yaşadığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kamuda çalışma düzeni, kamu düzeni, kamu finansmanı; birçok konu aslında önümüzdeki süreçte yeniden gözden geçirilecek. Bence bu değerli süreci de böyle yorumlayıp, ‘Biz nasıl çalışmalıyız, nasıl bir bütçe yönetimi, nasıl bir alım sistemi kurmalıyız’ diyerek hep beraber yorumlamalısınız. Her birim aslında kendi bölümünde, bu dönemin ruhunu yorumlamalı. Biz de olaya böyle bakıyoruz. Gerçekten bu dönem, ilginç bir dönem. İlginç bir sınav. Tedbir önemli. Bu arada ailelerinizi de koruyun. Hiç kimseye, hiçbir arkadaşınıza bulaşsın istemiyoruz. Ama ne yazık ki kurumumuzda hayatını kaybeden çalışanlarımız da var. Biz, büyük bir aileyiz. Kocaman bir ekibimiz var. Neredeyse 100 bine yakın insan, bu kurumdan ekmek yiyor. Dolayısıyla kimsenin tırnağının kanaması istemeyiz. Allah herkesi korusun.”