İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına: Evlilik yıl dönümünüzü, eşinizin doğum gününü unutmayın; benim unuttuğum oldu, darbesini yaşadım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına tavsiyede bulunurken, ailelerine zaman ayırmaları gerektiğini söyledi. İmamoğlu, "Evlilik yıl dönümünüzü unutmayın. Eşinizin doğum gününü hiç unutmayın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde devam eden İBB’nin metro şantiyelerinde görevli amir ve şefleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Çalışma arkadaşlarına ailelerine zaman ayırmaları konusunda tavsiyelerde bulunan İmamoğlu, “Her şeyden önce sağlıklı olun. Evlilik yıl dönümünüzü unutmayın. Eşinizin doğum gününü hiç unutmayın. Benim de unuttuğum oldu, darbesini yaşadım” ifadelerini kullandı.

"10 metro inşaatı devam ediyor"

İBB’nin aynı anda 10 metro inşaatını devam ettirdiğini de hatırlatan İmamoğlu, “Bir yönüyle de dünyada bu kadar aynı anda metro üretilen bir kentin sürecini yürüten insanlar olarak bence kesinlikle tarihe geçiyorsunuz. Keşke böyle olmasaydı ama İstanbul’un böyle bir sürece acil ihtiyacı var; kentleşmesi çok hızlı” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde sorunların ana kaynağı kentleşme"

İmamoğlu, Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu kollarda çalışan insanlar olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Ülkemizin önemli sorunlarından birisi bence hatta sorunların ana kaynağı kentleşme. Çünkü şehirlere yerleşiyoruz, taşınıyoruz, göç ediyoruz. Bu vesileyle bizi orada bekleyen problemlerle de bir anda boğuşmaya başlıyoruz. Bunun içinde ulaşım, adaptasyon, istihdam, güvenlik var. Çok yoğun bir kentleşmenin içerisindeyiz. Belli ki bu sorun. Uzun yıllar daha devam edecek neticede. Bu şehirlerdeki sorunun da temel kaynağı bir yerden bir yere erişebilme. Yıllarca mahallesinden çıkmayan insanlar tanıdım ben. 12 yıldır siyaseten ev gezen birisiyim. Evinden çok az çıkan insanların varlığına şahit oldum. Dolayısıyla böyle bir sosyolojik tarafına baktığınızda ortaya koyduğunuz performansın ya da ürettiğiniz avantajların aslında toplumsal huzura ne kadar büyük etkisi olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Çünkü insanları bir şehirde özgürleştirmenin temelinde erişebilmek var. Yani bir yerden bir yere gidebilmek var. Dilediğinde onu yapabilme özgürlüğü var. Elbette bunun başka parametrelere de ihtiyacı var.”