İmamoğlu'ndan Haliç kıyılarına inceleme: Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 2022’de bitecek, Haliç keyifli bir ulaşım aksı olsun istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın 2022’de biteceğini duyuran İmamoğlu, "Haliç bir ulaşım aksına dönsün istiyoruz. Keyifli bir ulaşım sathı olsun istiyoruz orası. Aynı zamanda tramvaya yakın bölümde de parklanma kapasitesini artırarak, orada arabalarını bırakıp, tramvayla Eminönü’ne seyahat etmelerini; oradan belki de Sultanahmet’e, diğer bölgelere, hatta Beyoğlu’na metro hattımızla devam etmelerini istiyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 10 kilometrelik hat üzerinde, 'Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ile Haliç Bölgesi Bölge Planlama ve Peyzaj Çalışmaları Saha Gezisi' gerçekleştirdi. Unkapanı Köprüsü’nde başlayan inceleme gezisi, Alibeyköy Cep Otogarı’nda tamamlandı. Gezinin 7 kilometresini yürüyerek tamamlayan İmamoğlu, hatta çalışma yapacak İBB iştirakleri ve birimlerinin yöneticilerinden bilgi aldı.

"Bu hatta 2022 sürprizlerle dolu"

"Belki de 2021'in, 2022'nin en önemli hattını yürüyerek dolaşıyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Eminönü'nden Alibeyköy'e kadar olan, Haliç kıyılarını da içeren düzenleme çalışmalarımız var. Cibali'den Eminönü'ne devam edecek olan tramvay hattımızın tamamlama işimiz var. Tabii burada, Atatürk Köprüsü'nde, Unkapanı'nda bindiğimiz kavşakta hem çok zayıflamış olan üst geçidin yenilenme meselesi var hem de köprü altından geçecek tramvay hattımız söz konusu. Burada İSKİ'nin deplase konuları da var. Bütün bunların takvimini, iş zamanlamasını iyi planlıyoruz. Kurumlarımızla bir araya geldik bugün. Güçlendirilmiş bir köprü ve battı-çıktı ile Eminönü'ne devam eden tramvay hattımız hem de yakın çevresinin peyzaj çalışmaları sürüyor. Eminönü'nün peyzaj çalışması da bu işler içerisinde. Gerçekten görsellerine baktığımızda 2021 ve 2022'de Unkapanı’ndan Eminönü'ne kadar olan hatta, 180 derecelik çok büyük, çok güzelleşen bir değişimi inşallah yaşayacağız. 2022, bizim için bu hatta sürprizlerle dolu."

"1 milyon metrekarelik çalışma"

Haliç kıyılarındaki 1 milyon metrekarelik hattı aktif olarak çalıştıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Bunun içinde Feshane'deki müze çalışmamız, spor alanları düzenlemelerimiz, peyzajın kimlikli bir şekilde bitirilmesi var. Haliç kıyısında bisiklet yoluyla kesintisiz bir hat oluşturuyoruz. Yaya aksı oluşturuyoruz. Turistik alanları özenle toparlıyoruz. Çünkü aynı zamanda karşı kıyıda, Beyoğlu tarafında da yapılan yeni müzeler, eskiden beri devam eden tersanedeki geliştireceğimiz alanlarla Haliç’i, ulaşım aksı olarak da kullanıyor olacağız. Tabii bununla da kalmıyoruz. Balat kıyılarını gezdik bugün. Uzun yıllardır ne yazık ki çok kötü durumda bırakılmış tarihi alanlarımız var. Onların restorasyon, kimlikli bir şekilde fonskiyonlandırma çalışmalarını da yerinde ziyaret ettim. Gerçekten sürpriz alanlar var. Alanlarımızı da o satıh da gelişme hedefinin içerisindeyiz" dedi.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 2022’de bitecek

"Zamanlamayı ve planlamayı iyi yapıp vatandaşımızla bütün bu süreci paylaşacağız' diyen İmamoğlu, 'Özellikle Unkapanı’nda yapacağımız, İSKİ, Fen İşleri, Raylı Sistemler, Park Bahçeler çalışmalarımızın tam takvimini, vatandaşlarımızla paylaşacağız. İnşallah yormayacağız vatandaşlarımızı'" ifadelerini kullandı.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın 2022’de biteceğini söyleyen İmamoğlu, "Haliç bir ulaşım aksına dönsün istiyoruz. Keyifli bir ulaşım sathı olsun istiyoruz orası. Aynı zamanda tramvaya yakın bölümde de parklanma kapasitesini artırarak, orada arabalarını bırakıp, tramvayla Eminönü’ne seyahat etmelerini; oradan belki de Sultanahmet’e, diğer bölgelere, hatta Beyoğlu’na metro hattımızla devam etmelerini istiyoruz" diye konuştu.