İmamoğlu'ndan hakkında açılan 27 soruşturma hakkında açıklama: Bilirkişi raporları tarafıma iletilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin hakkında 27 ayrı soruşturma açılmasına ilişkin olarak konuştu. “Soruşturmaların arasında, benim görevde olmadığım 20 Mayıs 2019 tarihinde yapılan satın alma işiyle ilgili izin de var. Ayrıca bilirkişi raporları da tarafıma iletilerek cevapları istenmedi" diyen İmamoğlu, "Hukuki dayanaktan yoksun olan bu soruşturmaları yürüten heyetin başındaki müfettişin iktidar partisinden milletvekili adayı olması zaten her şeyi anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten İlayda Kaya’nın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu soruşturmalara ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bu incelemeler Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım açıklandığında başlatıldı ama bir sonuç elde edemediler. İlk seçimi kazanmam ve 6 Mayıs 2019’da mazbatamın iptal edilmesinin ardından 2012-2019 yılları arasındaki işlemleri kapsayan yeni bir inceleme başlattılar. 6 aylık incelemede on binlerce evrak üzerinden tam 10 bin 451 işlem araştırıldı. Sonunda da 27 ayrı konuda İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. İşin ilginç yanı benim görevde olmadığım 20 Mayıs 2019 tarihinde yapılan satın alma işiyle ilgili izin de var

O tarihte, ne Beylikdüzü ne de İBB başkanıyım. Hiçbir resmi görevim yok. Hukukçularımızın yaptığı incelemelerde bu 27 soruşturma konusunda da çok sayıda hukuki sorun bulunuyor. Örneğin, ihale işlemlerinde 'yetkisini devreden kişi' olarak soruşturuluyorum. Halbuki ben ne harcama ne de ihale yetkilisi konumunda değilim. Buna itiraz ettiğimiz halde, soruşturma izni verilen kararda benim ağzımdan ‘Yetki devrinde bulunduğunu ifade etmiş ise de' diye yazılmış.

Ayrıca bilirkişi raporları da tarafıma iletilerek cevapları istenmedi. Maalesef savunma hakkım da kısıtlandı. Yargı süreci devam ediyor. Sanırım soruşturmayı yürüten müfettişin iktidar partisinden milletvekili adayı olması her şeyi anlatıyor. Malesef bu inceleme hukuki veya idari olmaktan çok, siyasi bir inceleme. Takdiri halka bırakıyorum."

"Tam 8 aydır Erdoğan'dan davet bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinde bulunan ancak halen bir yanıt alamayan İmamoğlu, bu konuya ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Eylül ayında Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya gelmişti. Büyükşehir Belediyeleri Kanun Taslağı da o zaman gündemdeydi. Biz, tam 8 aydır bu taslak çalışmasıyla ilgili davet bekliyoruz. Sorunları çözmek için, hangi makamda olursak olalım birlikte çalışmak durumundayız. Bunun dışındaki tutum siyasi olur. Ancak üzülerek belirtmek durumundayım ki, bugüne kadar gördüğüm pek çok tutum ve uygulama, siyasi yaklaşımların sürdürülmesi yönünde. Umuyorum ki, bunu aşar ve birlikte çalışan bir iradeyi ortaya koyarız."

"Sosyal destek kapsamındaki yüzde 12,7'nin yüzde 10,6'sına yardım ulaştırdık"

Askıda fatura uygulamasına ilişkin gelinen son durumla ilgili de bilgileri paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul nüfusunun yüzde 12,7’si sosyal destek kapsamımızda. Yüzde 10,6’sına yardım ulaştırmış durumdayız. En çok faturası ödenen ilçe ise Esenyurt. Esenyurt’u sırasıyla Sancaktepe, Bahçelievler, Sultangazi ve Bağcılar takip ediyor. Şu an itibariyle (dün) 128 bin 093 faturanın 16 milyon 381 bin 901 TL’lik borcu ödendi. Halen askıda 119 bin 280 fatura bulunuyor. Askıdaki fatura sayısı, askıdan alınanın altına düştü. Bu rakamları verdim ama neredeyse her dakika değiştiğini de belirtmek isterim. Bu uygulamamız, diğer illerimizde de hayata geçiriliyor. Ramazan ayında yurttaşlarımızın dayanışma ruhunu ortaya koymasından mutluyuz."