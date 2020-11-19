T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmamoğlu'ndan "Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir" diyen AKP'li Tuncer'e: Oranın kütüphanesini ben yaptım, gidip bakabilirsin

19 Kasım 2020 17:16

İBB bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer ile arasında dikkat çeken bir diyalog geçti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde bugün bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmeler sırasında AKP'li meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Gürpınar Kimya, Beylikdüzü'ndeki bir endüstri meslek lisesidir. Ben eminim Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir" dedi.

İmamoğlu Tuncer'e "Oranın kütüphanesini şahsen ben yaptım. Gidip bakabilirsin" diye yanıt verdi. 

 

 

 

TIKLAYIN: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi

ETİKETLER

ekrem imamoğluibbbütçeyavuz selim tuncer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24