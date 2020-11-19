İmamoğlu'ndan "Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir" diyen AKP'li Tuncer'e: Oranın kütüphanesini ben yaptım, gidip bakabilirsin

İBB bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer ile arasında dikkat çeken bir diyalog geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde bugün bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmeler sırasında AKP'li meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Gürpınar Kimya, Beylikdüzü'ndeki bir endüstri meslek lisesidir. Ben eminim Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir" dedi.

İmamoğlu Tuncer'e "Oranın kütüphanesini şahsen ben yaptım. Gidip bakabilirsin" diye yanıt verdi.

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