İmamoğlu'ndan çığ felaketi açıklaması: Bugün, dünden sonra zor bir gün, milletimizin başı sağ olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26’ncı ilçe belediyesi ziyaretini Arnavutköy’e yaptı. İlçe Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın makam odasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Şehrimizde büyük bir kaza atlattık. Van’daki çığ felaketinde insanlarımızı kaybettik. Bugün, dünden sonra zor bir gün. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

İmamoğlu, ilçe belediye ziyaretlerini sürdürüyor. İmamoğlu, İBB’nin üst yönetim kadrosuyla, ilçe ziyaretlerinin 26’ncısını Arnavutköy Belediyesi’ne yaptı. İlçe Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından kapıda karşılanan Ekrem İmamoğlu, ev sahibi Başkanla birlikte belediye çalışanlarını selamladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve ekibinden ilçeye dair sunum almadan önce basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bugün Arnavutköy’de Başkanımızı ziyaret ederek 26’ncı ilçeyi tamamlamış oluyoruz” dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Biz, ilçelerle koordineli çalışma konusunda çok özenli olacağımızı, seçim çalışmalarımızın her aşamasında vaat etmiş bir yönetimiz. İstanbul adına, bunun faydasını göreceğimize yüzde yüz inanıyoruz. Bu ziyaret hem Arnavutköy için hem de İstanbul için değerli olacak. Bugün Başkanımızın ve ekibinin gözünden, Büyükşehir Belediyesi ile bugüne kadar yapılmış işleri ve Arnavutköy’ün neler beklediğine dair konuları görüşeceğiz. Arnavutköy Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyemizin senkronize çalışması ile ilgili de prensip kararlar alacağız. Umut ederim verimli bir çalışma gününü Başkanımızla beraber geçiririz. Kendisine teşekkür ediyorum.”

İmamoğlu, dün İstanbul’da meydana gelen uçak kazası ile Van’da çok sayıda vatandaşımızın çığ altında kalarak yaşamlarını yitirmesine de değinerek, konuşmasını şunları dedi:

“Bugün, dünden sonra zor bir gün. Şehrimizde büyük bir kaza atlattık. Kaybettiğimiz üç vatandaşımız için rahmet diliyoruz. Bir taraftan da Van’daki çığ felaketinde insanlarımızı kaybettik. Milletimizin başı sağ olsun. Bir yönüyle de işimize devam etmek, sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız.”