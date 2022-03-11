İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Kar yağışı artacak; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara attığı SMS ile sorumluluk alanlarındaki yolları açık tuttuklarını belirterek, artacak kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşlara bir uyarıda daha bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Twitter hesabından "#İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun attığı mesaj şöyle:

"İBB olarak 9 bin 500 çalışanımız ve 2 bin iş makinesi ile sorumluluk alanımızdaki yolların hepsini açık tutuyoruz. Sorumlu diğer kurumlara da işbirliği halinde destek oluyoruz. Artacak kar yağışı ve buzlanma sebebiyle zorunlu olmadıkça kesinlikle trafiğe çıkmayın. "

Yerlikaya'dan paylaşım

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu uyarıyı yaptı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, #İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor."

Valilik: Pazar günü öğleden sonra etkisinin kaybetmesi bekleniyor

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde ise konuya ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul’da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."