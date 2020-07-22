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İmamoğlu'ndan Beşiktaşlı taraftarın esprili paylaşımına yanıt

22 Temmuz 2020 17:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da bir Beşiktaş taraftarının esprili paylaşımına aynı karşılıkla yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş semtindeki altyapı sorununu çözdüklerini dile getirdi.

İmamoğlu, “Beşiktaş Meydanı’ndaki altyapı sorununu da çözdük. Yıllardır denize akan kanalizasyona son verdi; yağmur sonrası Meydan, Sinan Paşa Camii ve Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi de artık sular altında kalmayacak” yazılı bir paylaşım yaptı.

Twitter’da bir kullanıcı ise İmamoğlu’nun tweet’ini alıntılayarak, “Neyini çözdün acaba? Son 50 yılda Beşiktaş altyapısından doğru düzgün 10-15 topçu çıkmadı be” ifadelerini kullandı.

Kullanıcının esprili yanıtını cevapsız bırakmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise, “Biz İstanbul’daki yarım asırlık altyapı sorunlarını çözdük. Eminim güzide kulübümüz Beşiktaş da bu zamana kadar olduğu gibi genç yeteneklerimizi futbola kazandıracaktır. ‘Bırakmam seni’ demekten vazgeçmeyin” şeklinde bir paylaşım yaptı.

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