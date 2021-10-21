İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye: Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Görev sahası İstanbul'la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir" sözlerine yanıt verdi. Gümüşhane ve Elazığ gezilerini, İBB adına yapacakları okullar için düzenlediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar" dedi.

İmamoğlu, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren İBB şirketi eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı kastederek, "İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane'de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi (Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı) üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. Gümüşhane'de, MHP adına belediye başkanlığı yapmış, İBB’ye de 1,5 sene hizmet yapmış bir insanın adına, manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli Genel Başkan; mutlu olurdum” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Ziyaretler için benden izin aldı” açıklamasına ilişkin olarak da, "Genel Başkan’ımızdan izin aldığım ve ona bilgi verdiğim doğrudur. Bizim parti terbiyemiz böyle" dedi.

TIKLAYIN -Kılıçdaroğlu: İmamoğlu geziler için benden izin aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy Meydanı incelemesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazeteciler İmamoğlu’na, Başakşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda eylem yapan öğrencilerin talepleri doğrultusunda İBB tarafından internet sağlamak için konulan araç nedeniyle yaşanan krizi sordu. İmamoğlu, bu soruya, “Ben ilgili kişilerin, kurumların başındaki insanların sözleriyle çok ilgilenmiyorum. İlgilendiğim şey; hizmet sunmak. Gençlerimizin bir ihtiyacı varsa, çözümünde, İstanbul'da en üst düzeyde teknolojiye ve kabiliyete sahip kurumuyuz. Dolayısıyla biz, yurtlarda gençlerin internet imkanlarını sınırsız ve kapasitesi yüksek hale getirme konusuna talibiz. KYK’nun yurtlarına hizmet vermeye hazırız. Bu bağlamda, ister işin başında bir bakan olsun, ister işin başında bir genel müdür ya da il müdürü olsun, kapımız ardına kadar açıktır. Her türlü iş birliğine varız. Kapatacağımız bir açık, ortadan kaldıracağımız bir eksiklik, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bir şeyi tamamlama becerisi hepimizin sorumluluğu” yanıtını verdi.

KYK yurtları açıklaması

Devletin hiçbir kurumunun, bir siyasi partiye ya da bir siyasi alana ait olmadığını vurgulayan İmamoğlu “Biz bu sürece, bu bağlamda bakıyoruz. Gençlerimiz, sorunları vardır. Gençlerimiz mutsuzdur. Gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki negatif bir takım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir. Bu durumu düzeltmek de hepimizin sorumluluğudur. Biz, o göreve talibiz. Bıraksınlar, müsaade etsinler. Yazışmaları da yapın dedim arkadaşlara. Biz, destek olmak istiyoruz. Gençlerimize nasıl ki İstanbul'da en ucuz öğrenci ulaşımını sunduk, nasıl ki İstanbul tarihinde ilk defa İBB olarak yurt imkanı sunduk, bu anlamda da destek olmak istiyoruz. İşin özeti budur. Lütfen destek olsunlar” ifadelerini kullandı.

İstanbul dışı geziler sorusu

İmamoğlu’na, İstanbul dışına yaptığı ziyaretlerin Cumhurbaşkanı adaylığı çalışması olarak yorumlanması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ziyaretler için benden izin aldı” açıklaması da soruldu.

“Genel Başkan’ımızdan izin aldığım ve ona bilgi verdiğim doğrudur” diyen İmamoğlu, “Bizim parti terbiyemiz böyle. Genel Başkan’ımızla da başından beri, İlçe Başkanı olduğum günlerden beri, yaklaşık 11 yıldır kurumsal ahlaka uygun olduğu kadar da organik bir ilişkimiz var. Buna gıpta ettiklerini, kıskandıklarını anlıyorum. Ama bu duygu ve bu ilişki bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla ben bundan çok mutluyum, çok gururluyum” şeklinde konuştu.

Gümüşhane ve Elazığ’a yaptığı ziyaretleri, okul yaptırmak üzere gerçekleştirdiğini belirten İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Gözümüzden kaçtığı sanılmasın; sipariş bir plan senaryo devrededir. Görev sahası İstanbul'la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir" sözlerini de isim vermeden yanıtladı.

“Genel Başkan’ımızla diyalogumuz güçlenerek devam edecektir”

“Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Beni eleştiren bazı siyasi partiler var. Görüyorum, duyuyorum. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane'de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi (Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren İBB şirketi İSTAÇ’ın eski Genel Müdürü Mustafa Canlı) üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. Gümüşhane'de, MHP adına belediye başkanlığı yapmış, İBB’ye de 1,5 sene hizmet yapmış bir insanın adına, manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli Genel Başkan; mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Genel Başkan’ımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir.”

Taksim Meydanı yanıtı

Taksim Meydanı düzenlemesindeki son durumun sorulduğu İmamoğlu, yarışma ile belirlenen projenin kurul onayını beklerken, Gezi Parkı’nın İBB’den alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verildiğini hatırlattı. Alınan kararın yanlış olduğunu vurgulayan İmamoğlu, hukuksal mücadelelerinin devam ettiğinin altını çizdi. AKM’nin inşaatının bittiğini ve 29 Ekim’de açılmasının planlandığını aktaran İmamoğlu “Sayın Valimizin de olduğu gezide, bu meydanın artık bir düzene girmesi, İstanbul'un kalbi olarak güzel bir biçime kavuşmasıyla ilgili fikir birliğine vardık. Hukuki tartışma sürerken ‘Taksim Meydanı'yla ilgili Gezi Parkı'nın süreci ayrı devam etsin, ama önündeki otelle aradaki kalan o şu an ne yazık ki beton görüntüsünde olan alanın tasarımını ayrı getirin, bunu kurulda ayrıca görüşelim’ dediler. Biz de o tasarımı, 5 Ekim itibariyle sunduk, kuruldan onay bekliyoruz. 29 Ekim’deki açılıştan önce bize bu müjdeyi verirlerse, biz de Taksim'in en azından o beton görüntülü alanıyla ilgili müjdemizi İstanbullularla paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.