İmamoğlu: İBB Sözcülüğü makamını kaldırdım; Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülük makamının kaldırıldığını doğruladı, Murat Ongun'un durumu hakkında konuştu. İmamoğlu, "Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Ama şuan gördüğüm ortamda sözcülük makamının birtakım verdiği sonuçlardan dolayı ve toplumun da buna gösterdiği refleksten bazen de ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı öte yandan yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili de konuştu. Türkiye'nin dünyanın en pahalı biçimiyle borçlanan ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu durumunda 10 milyarlarca euro'yu çöpe atmanın ne anlamı var, kime kazancı var?" diye soran İBB Başkanı, "Böylesi adımlar atmak akılcı değildir. Eğer başka bir çıkarınız yok ise!" diye konuştu.

İmamoğlu ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasına ilişkin de konuştu. İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" dedi.

Atatürk Havalimanı açıklaması: 10 milyarlarca euro'yu çöpe atmanın ne anlamı var?

İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'na ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Acı olan şu İstanbul Havalimanı var artık bu bir realite. Bunu hiç kimse inkar etmiyor. Başlangıcından bu güne yapılan yanlışlar çok konuşuldu ama bugün mesele o değil. Milyarlarca euro'luk bugün ülkemiz en pahalı borçlanan ülkesi. Türkiye riskli bir ülke. Risk puanı en yüksek ülkelerden biri. Bu yönüyle bu ihraca girerse yeterli talebi göremeyebiliriz diye buna cesaret edemeyen ülkede kamu kurumları özel kuruluşlar var. Bu bir gerçeklik. Türkiye'nin bu durumunda 10 milyarlarca euro'yu çöpe atmanın ne anlamı var, kime kazancı var? İstanbul Havalimanı'nın şuursuzca ve fütursuzca taşınmasının bu şehre birkaç bedelinden bahsetmek isterim. Daha düne kadar bu bölgenin hava limanı etkisi altında turizm alanı ve özellikle ticari alanlarla planlanan noktalarda insanlar milyarlarca liralık yatırım yaptılar. Şu anda havalimanının yakın bölgesinde 50'nin üzerinde büyük yapılar oteller ne yazık ki boş. Daha düne göre bu havalimanınına göre gardını aldı bu insanlar. Ama bir anda bir karar veriliyor ve bir hava limanı yapılıyor. Bu havalimanına hala toplu taşıma ile gidemiyoruz. İki met hattı yapılıyor. Bu metro hatlarının yeniden yapılması bile bu şehre bedeli milyarlarca euro.

Ortak aklı hakim kıldığımız toplantılarda ortaya çıkan bir gerçeklik var. Şu anda bizim elde ettiğimiz rakamlara göre İstanbul Havalimanı'nın yapacağı ek imalat 5 milyar euro'nun üzerinde. Atatürk Havalimanı'nın mevcut değeri ise 4 milyar euro'nun üzerinde. Deniliyor ki biz burayı kullanmayacağız ve oraya 5 milyar euro daha yatırım yapacağız ve tek bir havalimanına bunu taşıyacağız. Bunun anlamı aslında hepimizin cebinden 10 milyar euro'nun gitmiş olması. 1 milyar euro'yu bile bulmakta borçlanmakta ve ve borçlanırken de dünyanın en pahalı biçimiyle borçlanan ülkesi olması durumunda böylesi adımlar atmak akılcı değildir. Eğer başka bir çıkarınız yok ise!"

Belge paylaştı

İmamoğlu, Atatürk Havalimanı ihalesini alan firmanın sözleşme tarihinin 16 Mayıs olduğunu ancak iş makinelerinin günler öncesinden pistlere girdiğini açıkladı. Konuya ilişkin belgeyi de paylaşan İmamoğlu, firma ve tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Murat Ongun açıklaması: Makam yok, Murat Bey de diğer işlerine bakıyor

İBB Sözcüsü Murat Ongun'ın yürüttüğü İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İmamoğlu, bu iddialara ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor."