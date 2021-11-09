İmamoğlu’ndan Adalar’da plan yapma yetkisinin İBB'den alınmasına tepki: Ne alakası var?

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalar'ın “özel çevre koruma bölgesi” ilan edilerek İBB'nin planla yapma yetkisinin elinden alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmesini eleştirdi. Konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Karar tümden yanlıştır. Yani Marmara’nın müsilajıyla Adalar’daki planın ne alakası var? Bunun hemen düzeltilmesi gerekir” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'daki Biyometanizasyon Tesisi'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalar'ın “özel çevre koruma bölgesi” ilan edilerek İBB'nin planla yapma yetkisinin elinden alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu, bu karar ile ilgili İBB'nin bir girişimi olup olmadığının sorulması üzerine “Tabii ki olacak. Ben Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızı bu konuda aradım. Biz mayıs ayından beri müsilaj meselesinde oluşturduğumuz masada alınan her kararı ve alınacak her kararı istişare ederek yol yürüdüğümüzü ve sıkı bir centilmenlikle bu sürecin işlediğini kendilerine aktardım. Alınan bu Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilgili ne tek bir kelime konuşulduğunu, ne tek bir sürecin tartışıldığını hatırlamıyorum dedim… Zaten kendisi de hatırlanmıyor” dedi.

“Masum olmadığını düşünüyorum"

Bakanın bu kararın masumiyetinden bahsettiğini aktaran İmamoğlu “Ben 'masum olmadığını düşünüyorum' dedim kendilerine. Bir genel müdürlerini bu konuda görevlendirdiler. Biz de teknik arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bir araya gelecekler” diye konuştu.

“Müsilaj ile Adalar planının ne alakası var?”

İmamoğlu tepkisini şöyle sürdürdü:

“Karar tümden yanlıştır. Yani Marmara’nın müsilajıyla Adalar’daki planın ne alakası var? Bunun hemen düzeltilmesi gerekir.

Ben Marmara Belediyeler Birliği Belediye Başkanı’nı da aradım. ‘Böyle bir şey konuşuldu mu?' dedim.

O da ‘konuşulmadı' dedi. ‘Acaba sadece kıyı yapılarıyla ilgili bir karar mıdır? Hani liman vesaire?' dedi.

‘Hayır' dedim, bu kapsayıcı bir karar. Marmara Belediyeler Birliği de tüzel kişiliktir ve hakları koruyan bir tüzel kişiliktir. Kendilerinin de bu süreci takip etmeleri gerektiği fikrimi paylaştım.”

“İşimize müdahaledir”

Bu konuda istişarelerin sürdüğünü dile getiren İmamoğlu “Ama bu karar tümüyle hukuksuzdur, adil değildir, işimize müdahaledir. Yani tesadüf müdür bilemem ama şu anda 20 yıldır plansız duran Adalar'ın 2 yıldır katılımcı bir modelle hazırlanmış 1/5 binlik planları İBB Meclisi'nin komisyonunda. Böylesi bir dönemde durup dururken böyle bir kararı almayı kamuoyuna hiçbir şekilde anlatamazlar. Doğru bir karar değildir. Umarım birilerinin hatasıdır ve o hatayı düzeltmek de elbette ki başta sayın bakanımıza ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerine düşer. Biz bu konuda kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını İstanbul halkı adına umuyoruz” diye konuştu.

Glasgow'a gidiyor

Yarın katılacağı Glasgow'daki BM İklim Zirvesi hakkında da açıklama yapan İmamoğlu “Glasgow’da çok değerli iki oturuma katılacağım. Hem İstanbul’un işte bugün açtığımız tesis gibi aslında 2050'ye nasıl dayanıklı bir şehir olarak hazırlandığını anlatacağız. Kentin fiziksel dayanıklılığı konusunda deprem tehdidiyle olan mücadelesinden de bahsedeceğimiz bir oturum olacak. İklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla mücadelenin kapsamı bir şehir sınırlarıyla bir ülke sınırlarıyla çizilebilecek bir konu değildir. Bütün dünyanın iş birliği yaparak bu süreci çözmesi gerekir. Ortak sorundur. Hem dünya için hem Türkiye’miz için hem İstanbulumuz için zirvenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Mutlaka oradan payımıza düşeni alıp İstanbul’a da döneceğiz” dedi.