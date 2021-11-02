İmamoğlu'ndan '30 ton limon elimizde kaldı’ diyen üreticiye destek: Senin hakkını ve emeğini korumak bizim vazifemiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan 'Bahçedeki limonlarımız dalında kaldı, satılamadı' şeklinde bir paylaşım yapan üreticiye destek olacaklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bahçedeki limonlarının elinde kaldığını ve alıcı bulamadığını sosyal medyadan paylaşan Muğla'dan bir üreticiye yanıt verdi.

Çağnur isimli hesabın "Bahçedeki limonlarımız dalında kaldı, satılamadı (tahmini 30 ton). Şu an 1 liradan bile alıcı bulamıyoruz(kilosunu). Eminim siz 3 tanesini 3TL'ye zor alıyorsunuzdur. Ailem önümüzdeki sene üretim yapmayı düşünmüyor çünkü bu yıl sadece 50 TL'lik gübre bile 300 TL oldu" şeklindeki paylaşımına İmamoğlu, şu yorumu yaptı:

"Sevgili Çağnur; senin hakkını ve emeğini korumak bizim vazifemiz. Mutlaka iletişim kuralım, yol arkadaşlarım ile çözüm üretelim. İBB, üreticileri ve İstanbul’daki ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeye devam edecek."