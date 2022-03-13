Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na öğütler verdiği tweetlerin ardından 7 yıla kadar hapsi istenmesine ilişkin olarak yazısında, “İmamoğlu’na öğütler, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun’u yakıyordu" yorumunu yaptı. Uzun davada beraat etti.

Uzun, İmamoğlu göreve başladığında, “Sayın Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevin hayırlı olsun. İnşallah, ‘Oğlum sıfırla' demezsin. 750 milyon liralık saat takmazsın. 7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz." paylaşımını yaptı.

Uzun’un tweetiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği ve FETÖ propagandası yaptığı iddia edildi. 7 yıla kadar hapsi istenen Uzun davada beraat etti.