İmamoğlu: Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'Alenen hakaret' iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında görülen ara duruşmada savunma yaptı. İmamoğlu savunmasında YSK üyelerine karşı olumsuz bir tavrı olamayacağını belirterek, kullandığı kelimenin muhatabının İçişleri Bakanı olduğunu söyledi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ara duruşması bugün görüldü. İmamoğlu, ifade vermek amacıyla saat 11.00 sıralarında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne geldi. Duruşmada savunma yapan İmamoğlu, "Burada verilen cevap bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu soru üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan 'ahmak' kelimesine karşılık kullandım. Muhattabı İçişleri Bakanıdır. Siyasi gücü elinde bulunan kimlikler olarak baskıcı tavırlarına TV programlarında defalarca dile getirmiş, seçim ve sandık görevlilerine defalarca terörist ibaresi kullanarak 700-800 gibi sayılar vermek suretiyle seçimin iptalini talep etmiştir. Bütün bunları bilmem dolayı ve Avrupa Konseyi'nde yaptığım konuşmaya yönelik söylemde bulunması ve sonunda da ahmak kelimesini kullanması sonucu böyle bir cevabım olmuştur. Kullanmış olduğum kelimenin muhattabı zat İçişleri Bakanıdır. 'Seçimi iptal edenler' ibaresini kullanma nedenim ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ifade etmek içindir YSK'yı ya da üyelerini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım" dedi. İmamoğlu duruşmalardan vareste tutulmayı istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun şikayete tabii olmadığı ve yargılamanın geldiği aşama gözetilerek müştekilerin dinlenmesindem vazgeçilmesine, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasının kabulüne ve mütalaa sunulması için dosyanın savcıya tebliğine karar verdi.