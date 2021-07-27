İmamoğlu müfettiş görevlendirdi: AKP'li Ravza Kavakcı Kan'ın ABD’de aldığı eğitimin masraflarını İBB karşılamış, 155 bin dolardan fazla para verilmiş

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında, AKP milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın ABD'de aldığı eğitimin masraflarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından karşılandığı iddiası üzerine Ekrem İmamoğlu’nun müfettiş görevlendirdiğini yazdı.

Müfettiş raporunda, AKP milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın ABD’de yıllarca yaşaması için İBB paralarının nasıl akıtıldığının yazdığını belirten Pehlivan, “2013 yılına kadar, Kan’a toplamda yaklaşık 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildiğine” dikkati çekti.

“Evet, İBB’nin toplu taşıma şirketi, ABD’de siyaset okusun diye bugünün AKP milletvekilinin cebini bu kadar parayla doldurmuştu. İBB şimdi bu raporla birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu” diyen Pehlivan, “Bugün top yargıda. Şimdilik pek umudum yok ama yine de Ruhi Su’nun dediği gibi ‘bir gün hesap sorulur’” ifadesini kullandı.

Pehlivan, konuya ilişkin yazılan rapordan şunları aktardı:

İBB’nin iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ’nin (bugünkü adıyla Metro İstanbul AŞ) amacı halkın ulaşım ihtiyacını karşılamaktı. Bu ulaşım faaliyetleriyle ilgili İBB şirket personelinin yurtdışında eğitim görebilmesi için 4 Ağustos 2008’de bir karar alındı.

Ravza Kavakcı Kan, ABD’deki Howard Üniversitesi’nin doktora bölümüne 24 Kasım 2008’de kabul edildi. Kabul mektubu, baba Yusuf Ziya Kavakcı’nın Teksas’taki evine gönderildi. Bu kabulden hemen sonra, yani 1 Aralık 2008’de Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Ulaşım AŞ’ye iş başvurusunda bulundu. 16 Aralık 2008’de de şirketin çalışanı oldu. Yani ABD’ye gideceği kesinleşen isim İBB şirketinde işe başlatıldı.

23 Aralık 2008 tarihinde İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, Howard Üniversitesi’ne sponsorluk mektubu yazdı. Mektupta Ravza Kavakcı Kan’ın eğitim masraflarının, sağlık sigortası bedelinin, ABD’de kaldığı süre içerisindeki geçim harcamalarının ve daha birçok giderinin İBB tarafından karşılanacağı taahhüt edildi.

Takvim yaprakları 30 Aralık 2008’i gösterdiğinde, Kan’a yolculuk öncesi elden 4 bin dolar verildi. Elbette ki uçak parası da İBB’nin kasasından çıktı. ABD’de bulunduğu her ay 2 bin dolar para ödeneceği de yine üniversiteye bildirildi.

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