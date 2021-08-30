İmamoğlu: Milletimizin yeni çağda başka zaferler kazanması lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken "O gün Kurtuluş Mücadelesi için savaşan ve zaferi kazanan milletimizin, yeni çağda başka zaferler kazanması lazım. Bilimle, akılla, kültürle, sanatla. Bu zihniyetle hareket etmemiz lazım" dedi.

İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anıta çelenk koydu. Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

''Umarım asırlık cumhuriyetimize layık bir nesil oluruz''

İmamoğlu, törenin ardından kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bayramımız kutlu olsun, o gün kurtuluş mücadelesi için savaşan ve zaferi kazanan milletimizin yeni çağda başka zaferler kazanması lazım. Bilimle, akılla, kültürle, sanatla. Bu zihniyetle hareket etmemiz lazım. Milletimizin asla bu muharebelerle test edilmediği, yeni zaferlere koştuğu ve coştuğu Cumhuriyetin yüz yılına giderken böylesi bir dönemin başlangıcını umuyorum. Seneye 30 Ağustos Zaferi'nin yüzüncü yılı. Yüzüncü yılları yaşamaya başladık. Ardından malumunuz 1923’ün yüzüncü yılını 2023’te hep beraber yaşayacağız. Umarım asırlık Cumhuriyetimize layık bir nesil oluruz” dedi. (ANKA)