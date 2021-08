İmamoğlu, KİPTAŞ'ın temel atma töreninde konuştu: İmar artışları ile İstanbul dönüşemez, ancak ve ancak yaşanmaz bir bina yığınına döner

İBB iştiraki KİPTAŞ; 2017 yılında “riskli alan” ilan edilen Bağcılar “As Fatih Kent Sitesi”nin “Bağcılar Kiraz Evler” adıyla dönüşümü için ilk temeli attı. Temel atma töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Devlet kurumlarıyla beraber vatandaşlara da önemli sorumluklar düştüğüne dikkat çeken İmamoğlu, “İmar artışları ile İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz bir bina yığınına döner” uyarısında bulundu.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeki 7 blok, 190 konuttan oluşan “As Fatih Kent Sitesi”, 2017 yılında riskli bölge ilan edildi. Yaklaşık 4 yıldır aynı kabusu yaşayan site sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda ortak bir masada bir araya geldi. 31 Ocak 2020’de 3’te 2 çoğunluğu sağlayan site sakinleri, KİPTAŞ’ın kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine sunduğu, “Örnek Yerinde Dönüşüm Modeli”nde karar kıldı. Süreci hızlıca harekete geçiren KİPTAŞ, Şubat 2020’de, taslak proje ve ön fizibilite çalışmalarını tamamlayarak site sakinlerini temsil eden heyeti bilgilendirdi. Şubat 2020 itibariyle hızlanan görüşmelere ve çalışmalara, 2020 Mart’ında pandemi nedeniyle 3 aylık bir ara verildi. 19 Haziran 2020’de yeniden başlayan çalışmalarla birlikte, “avan mimari proje” ve proje görselleri hazırlatıldı.

İmamoğlu: Vatandaşımız, fedakarlığını ortaya koyacak

İBB Başkanı İmamoğlu konuşmasında, deprem gerçeğinin tüm yöneticilerin uykusunu kaçırması gerektiğine vurgu yaptı. “Allah muhafaza; bunun trajedisi, acısı, hepimizin ciğerini yakar” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bakın sorumluluk almaktan bahsedildi. Ne güzel. Uyum içerisinde İBB, KİPTAŞ kurumumuz, Bağcılar Belediye Başkanlığımız, bir arada iş üretti. Zor mu? Değil. Bu kurumlar uyum içerisinde çalışsa bile, bir husus olmadı mı gene yürümüyor. Nedir o? Vatandaşlarımız. Bakın İstanbul'da bu tür evlerde yaşayan her vatandaşımızın çözüm bulmakta, çare aramakta önceliği bu kapsama taşıma zorunluluğu var. Nedir o? Bunun kötü örnekleri var. ‘Bir daireme üç isterim, beş isterim… Öbürü iki verdi, sen üç ver…’ Bu pazarlıkların daha öncesinde, vatandaşlarımızın can güvenliği var. Vatandaşımız, fedakarlığını ortaya koyacak. Vatandaşlarımız önceliğini buraya taşıyacak. İmar artışları ile İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz bir bina yığınına döner.”

“İnsanlarımız sıcak yuvalarına kavuşsun”

İstanbul'un dönüşümünün topyekun mücadele, bir arada çözüm üretmek ve devlet kaynaklarının aktarımından geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, “Bunun İstanbul'a maliyeti, 500-600 milyar liradan aşağı değil. Artan maliyetlere belki daha da yukarıda. Bunu rutin hızla, süratle yaptığımız takdirde, 80-100 sene lazım. Bitmez; olmaz. Bu seferberliği yapıp, dayanıklı bir kent olduğumuz zaman başka sorunları da daha hızlı çözeriz; yaşam kalitesini arttırırız, daha keyifli bir yaşamı süreriz. Çocuklarımız, gençlerimiz umutlu olur. Ondan sonra sosyal sorunlar, eğitimle ilgili sorular daha hızlı çözülür. O bakımdan her kurumun ve her kişinin maksimum fedakarlıkla süreci sürdürmesi ve yönetmesi gerekir. Farklı davranışlarla karşılaştık. Bazen kurumsal uyuşmazlıklarla karşılaştık. Kimi zaman, vatandaşın, birçoğunun kabul etmesine rağmen farklı duygularla süreci manipüle etmeye çalışan gruplarla karşılaştık. Bunun B partisi C partisi, A partisi yok. Benim için hiç yok. O bakımdan, her kim olursa olsun mücadelemizi en üst safhada verip insanlarımızın sıcak yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hepinize kahve içmeye geleceğim”

Süreçte emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşları teşekkür eden İmamoğlu, konuşma yaptığı platforma, KİPTAŞ’la ilk sözleşmeyi imzalayan hak sahibi Hatice Döğer’i davet etti. “Bugün bizim bayramımızdır” diyen Döğer, duygularını, “Çok büyük zorluklarla karşılaşmadan bu güzel evleri bize yapıyorsunuz. Sizin emeğiniz çok. KİPTAŞ’ın emeği çok. KİPTAŞ, bize fazlasıyla ilgi gösterdi. Yapılması gereken ne varsa, yaptı. Onlardan Allah razı olsun. Başkanım, sizden de Allah razı olsun. Şu anki heyecanımı, mutluluğumu anlatacak şey bulamıyorum. Hepiniz çok sağ olun” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu’nun Döğer’e yanıtı, “Kahve içmeye geleceğim size” oldu. Bunun üzerine diğer hak sahiplerinden, “Bize de gelin” sözleri yükselince, İmamoğlu, yanıtını, “Hepinize geleceğim” şeklinde değiştirdi.

Konuşmaların ardından; hak sahipleri Döğer, Raif Koyuncu ve Özcan Aydın’ın katılımıyla butonlara basıldı ve Kiraz Evler Sitesi’nin temeline ilk beton atılmış oldu.